nachtfrequenz19 – Nacht der Jugendkultur am 28. und 29.9.

Vom 28. auf den 29. September 2019 feiern Jugendliche in ganz Nordrhein-Westfalen die nachtfrequenz19 – Nacht der Jugendkultur. Bereits zum 10. Mal präsentiert und fördert dieses Großevent die kulturellen Aktivitäten, die Ideen und die Talente von Jugendlichen ab 14 Jahren. Von Jugendlichen für Jugendliche, das ist die Idee der nachtfrequenz. Sie lädt zum Schauen, Hören und vor allem zum Mitmachen ein. Open stages, Tanz, Theater, Poetry Slams, Videodrehs, Graffiti, Club-Events, Bühnenshows von Hip-Hop bis Metal mit Lokalmatadoren und Newcomern; aber auch Workshops, Skate Contests und Dance Battle stehen auf dem Programm. nachtfrequenz19 – Nacht der Jugendkultur wird veranstaltet von der Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW e.V. (LKJ NRW e.V.) und findet statt mit Unterstützung der Landesarbeitsgemeinschaften der Kulturellen Jugendarbeit und der Jugendkunstschulen Nordrhein-Westfalens.

Folgende Veranstaltungen finden im Sauerland statt:

Attendorn: Ladies at the Turntable im Alten Bahnhof, Auftritt am Markt im Alten Markt, Raum-Licht-Installation im Atelier auf Zeit, Flamenco-Workshop und Pimp my Dress im Museums-Lädchen.

Drolshagen: SmART Art Part II (Workshop-Programm mit Tape Art, Sew Art und Clip Art) in der Kleinen offenen Tür.

Finnentrop: Groove Kitchen spezial („Sing deinen Song“-Workshop) im Kinder-, Jugend-, & Kulturhaus

Kirchhundem: Grafiti-Workshop im Jugendtreff KOT Kirchhundem

Lennestadt: Open Concert im Jugendzentrum OT Grevenbrück und Grafiti-Workshop im NEWKOMMA

Meinerzhagen: Rock City Meinerzhagen in der Stadthalle Meinerzhagen

Olpe: Musik- und Theaterimprovisation im Lorenz-Jaeger-Haus

Schmallenberg: Buntes Programm in der Jugendkunstschule Kunsthaus Alte Mühle e.V.

Sundern: Grafiti in der Skateranlage und ZaunBilder in der Stadtgalerie

Warstein: Sportnacht in der Dreifachturnhalle, Die Kunst der Magie in der ehemaligen Grundschule Hirschberg, #tanzenmachtglücklich im Jugendtreff Oase Belecke und Innovations-Bootcamp für junge Wilde und Visionäre im Sudhaus

Den kompletten Überblick über 150 verschiedene Programmpunkte in 90 Städten und Gemeinden an 150 verschiedenen Veranstaltungsorten in ganz NRW finden Sie unter www.nachtfrequenz.de