„Es sind tausende Ideen da!“

Fotos: Heidi Bücker

Bianca Dohle liebt ihre Heimat, das Sauerland, und schätzt gerade deswegen die regionalen Produkte der Umgebung. In ihrem neuen Ladenlokal „Natur und Gravur“ verkauft sie selbstgefertigte Produkte aus Holz und Schiefer mit persönlicher Gravur und bekannte regionale Produkte des Sauerlandes. Der Eröffnung am 6. September hat sie voller Vorfreude entgegen geblickt.

Bianca Dohle freut sich auf das Verkaufsgeschäft. (Foto: Heidi Bücker)



Angefangen hat alles mit einer Idee. Die Mitglieder der Familie

Dohle brachte sich aus jedem Urlaub gerne ein Souvenir in Form eines Magneten mit. „Uns ist dann aufgefallen, dass so etwas im Sauerland einfach fehlt“, berichtet Bianca Dohle. So hat sie damit begonnen, von Hand aus Schiefer kleine Magneten in Herzform zu kreieren. Schließlich wurde eine Laser-Graviermaschine angeschafft, um ihr die Arbeit zu

erleichtern.



Nachdem ihre Produkte in anderen Läden vertrieben wurden, kam bald der Wunsch nach einem eigenen Geschäft auf. „Es sind tausende Ideen da, deswegen wage ich nun die Eröffnung meines eigenen Ladens!“, erläutert Bianca Dohle. „Außerdem fehlt ein Laden in der Schmallenberger Region, der regionale Produkte des Sauerlandes vereint, egal ob für Einheimische oder für Urlauber.“ Eine ganze Reihe von Produkten und Marken können bei Bianca Dohle erworben werden: WOLL-Artikel und Bücher, Holzwaren aus der Tischlerei Didam in Grafschaft, Glaswaren aus der Glasbläserei in Willingen, Hochprozentiges aus der Sauerländer Edelbrennerei Kallenhardt, Woodland Gin aus Lüdenscheid, Flüssiges aus der Kornbrennerei Kempers in Olpe, Kaffee vom Birkenhof in Holthausen, Senf von Riffelmanns aus Gleidorf, Produkte der Attendorner Senfmühle und Peters Pralinen aus Lippstadt. Wenn unter den WOLL-Lesern Menschen sind, die ebenfalls sauerländische Produkte herstellen und ein Gewerbe angemeldet haben, freut sich Bianca Dohle über eine Kontaktaufnahme.

Natur und Gravur

Weststraße 37 · 57392 Schmallenberg

www.natur-gravur.de



Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 9:30–13:00 Uhr & 14:00–18:00 Uhr,

Sa: 9:30–13:00 Uhr