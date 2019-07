Dorffest und Tauziehmeisterschaft in Schöndelt am 20.-21.07.2019

Der kleine Ort Schöndelt in der Gemeinde Finnentrop an der Grenze zum HSK feiert in diesem Jahr bereits das 53. Dorffest. Ferner wird die 19. Tauziehmeisterschaft ausgetragen.

Das Fest beginnt am Samstag, 20.07.2019, um 16 Uhr mit der 19. Schöndelter Tauziehmeisterschaft für Damen- und Herrenteams, zu der sich in diesem Jahr auch wieder mehrere auswärtige Teams angemeldet haben. Ein Team besteht aus 6 Personen. Teilnehmen kann hier jeder, also einfach 6 Personen, die sich zusammen tun beziehungsweise Vereine, Stammtische, Kegelclubs und so weiter. Anmeldungen sind noch bis zum 19.07.2019 möglich unter der Telefonnummer 02724 314007 oder www.schöndelt.de (Veranstaltungen).

Im Anschluss an die Tauziehmeisterschaft ab circa 19:00 Uhr ist Party-Time und Siegerehrung mit der bekannten Partyband HitMix im Festzelt vor dem Bürgerhaus. Neben den üblichen Getränken wird es auch wieder eine Cocktailbar geben.

Der Eintritt ist in Schöndelt wie immer frei.

Der Sonntag, 16.07.2017, beginnt um 13:30 Uhr mit dem Dorf- und Kinderschützenfest, in dessen Verlauf nachmittags dann der 53. Schöndelter Kinderschützenkönig ermittelt wird, wozu auch die Kinder der Nachbardörfer zur Teilnahme herzlich eingeladen sind.

Für die Kinder stehen unter anderem eine Hüpfburg, Rollenbahn, sowie viele weitere Attraktionen bereit. Selbstverständlich ist für Getränke sowie Kaffee und Kuchen, wozu insbesondere die älteren Mitbewohner recht herzlich eingeladen sind, gesorgt.

Gegen 18 Uhr findet noch die große Verlosung statt, bei der es wieder viele wertvolle Preise zu gewinnen gibt.

An beiden Tagen sorgt zur Stillung des kleinen und großen Hungers erneut in Schöndelt das Team von „Boerger & Friends“ mit Spezial-Burgern und anderen Leckereien.

Jubelkönige sind in diesem Jahr:

50 Jahre: Höniger, Hans-Peter

40 Jahre: Arens, Andreas

30 Jahre: Nöcker, Franz-Josef

20 Jahre: Höniger, Benjamin

10 Jahre: Pohl, Max