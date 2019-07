Bestes Produkt des Jahres kommt aus dem Sauerland

Jetzt ist es amtlich: Die „Dicke Sauerländer“ Rostbratwurst Klassik ist ausgezeichnet – ausgezeichnet gut. Bei der aktuellen Online-Verbraucherumfrage „Bestes Produkt des Jahres 2019-2020“ konnte sie überzeugen und den Sieg in der Kategorie Wurst ins Sauerland holen.

„Diese Auszeichnung spiegelt das Vertrauen der Verbraucher in unser Produkt wider“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Tobias Metten zur Bewertung. „Deshalb freut uns dieser Preis ganz besonders.“ Vor allem die Wiederkaufsund Empfehlungs-Wahrscheinlichkeit bewerteten die Umfrage-

Teilnehmer für die „Dicke Sauerländer“ Rostbratwurst Klassik mit den Werten 9,23 bzw. 9,14 von jeweils 10 sehr hoch. Hier zeigt sich die große Zufriedenheit der Verbraucher mit dem Produkt. Tobias Metten: „Insbesondere diese hohen Werte belegen, dass sich unser Fokus auf Geschmack und Qualität auszahlt. Und selbstverständlich gilt das auch für die sechs weiteren Sorten unserer ‚Dicke Sauerländer‘ Rostbratwurst.“

Dass sich diese Strategie bewährt, zeigen auch die Zahlen. In den vergangenen Jahren konnte die „Dicke Sauerländer“ Rostbratwurst stetig zweistellig wachsen. Und auch in der Grill- Saison 2018 konnte die Bratwurst-Marke im Kern-Sortiment der 450g-Packungen im Vergleich zum Vorjahr um über 45

Prozent zulegen. „Diese Steigerungen sind vor allem auf eine weiter steigende Verbraucher-Akzeptanz zurückzuführen“, bewertet Tobias Metten den Erfolgskurs der Rostbratwurst. I

Weitere Informationen zur Metten-Gruppe:

Die Metten-Gruppe, gegründet 1902, ist kompetenter Partner für qualitativ

hochwertige Fleisch- und Wurstspezialitäten, sowohl für die Bedienungstheke als

auch für das SB-Regal. Rund 300 eigene Mitarbeiter – darunter 21 Auszubildende –

produzieren in Finnentrop im Sauerland ein vielfältiges Sortiment mit weit über 100

Produkten. Dazu zählt natürlich auch die „Dicke Sauerländer“ Bockwurst, die

meistgekaufte Markenbockwurst in Deutschland. Metten setzt auf fortschrittlichste

Technologie, verbunden mit langjährigem Produkt Know-How und ausgefeilter

Logistik. Die Unternehmensgruppe ist in Deutschland sowie in zahlreichen

europäischen Ländern aktiv.

Über die Marke Metten und den Claim „Bestes aus Fleisch“ wird der

Qualitätsanspruch des Traditionsunternehmens eindeutig formuliert, denn hier

werden nur beste Rohstoffe nach höchsten Qualitäts- und Sicherheitskriterien

verwendet. Transparenz vom Rohstoff bis zum Endprodukt sowie die Herstellung

nach den Qualitätsrichtlinien QS Qualität+Sicherheit und IFS International Featured

Standard (höheres Level) werden jederzeit garantiert.

www.metten.net