Warstein, 3. Juli 2019 – Die Warsteiner Brauerei kann ihre positive Geschäftsentwicklung fortsetzen und blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2019 zurück. Insgesamt können die Warsteiner Biere ihren Absatz im Inland von Januar bis Juni um 3,1 Prozent steigern. Zurückzuführen ist dies auf die steigende Nachfrage nach Warsteiner Premium Pilsener sowie die zunehmende Beliebtheit der alkoholfreien Sorten.

Deutlich legt Warsteiner beim Pils zu, einem Markt, der ansonsten deutschlandweit leicht rückläufig ist. Hier konnten die Marktanteile gegenüber dem Vorjahreszeitraum und gegen den Trend um 5,1 Prozent gesteigert werden. Auch die alkoholfreien Warsteiner Pilsbiere gewinnen überdurchschnittlich an Marktanteilen: 10,1 Prozent.* Warsteiner Alkoholfrei, der Testsieger bei Stiftung Warentest, legt beim Absatz zweistellig zu. Insgesamt konnten die alkoholfreien Sorten Pilsener, Herb und Radler ihren Absatz um über 14 Prozent steigern.

Überaus positiv wirkt sich auch der Relaunch von Warsteiner Radler und Radler Alkoholfrei auf den Absatz aus. Zudem zeigt die Warsteiner Brauerei, dass sie die Nachfrage nicht nur nach Klassikern, sondern auch nach innovativen Biermixgetränken erfolgreich bedienen kann. Mit den Sorten Warsteiner Sunrise und Warsteiner Summer Breeze spricht die Brauerei erfolgreich neue Zielgruppen an.

„Wir haben im Inland bereits im vergangenen Jahr sowohl im alkoholhaltigen als auch im alkoholfreien Segment deutlich an Marktanteilen gewonnen. Diese positive Entwicklung setzt sich auch 2019 fort“, sagt Christian Gieselmann, Sprecher der Geschäftsführung, und führt weiter aus: „Das belegt, dass wir in diesem schwierigen Marktumfeld die richtigen Weichen gestellt haben und uns mit der Warsteiner Brauerei auf gutem Kurs befinden.“

Der überaus positiven Geschäftsentwicklung im Inland stehen rückläufige Zahlen im Auslandsgeschäft gegenüber (8,1 Prozent). Beim Export liegt die Ursache in den Märkten Niederlande und Italien. In den Niederlanden ist aufgrund einer veränderten Vermarktungsstrategie der Absatz der Mehrwegkiste rückläufig; in Italien liegt die Absatzentwicklung in der Gastronomie wetterbedingt hinter der des Vorjahrs zurück. Sehr positiv entwickeln sich dagegen die Märkte Großbritannien, Frankreich und Russland. Dort konnte Warsteiner trotz verschiedener lokaler Herausforderungen, wie zum Beispiel der anhaltenden Brexit-Diskussion, den Absatz steigern. Insgesamt steigt der Absatz der Warsteiner Brauerei im In- und Ausland im ersten Halbjahr 2019 um 0,6 Prozent.

*Quelle: Nielsen MarketTrack, LEH + GAM o. Aldi / Lidl / Norma, AF-Pils-Markt, Jan.–Mai 2019 vs. Vj.