Sauerland/Kirchhundem (28/06/2019). Das Thema »Marke« in all seinen Facetten stand im Fokus der Mitgliederversammlung 2019 von »Sauerland Initiativ«. Gastgeber war diesmal die Mennekes Elektrotechnik GmbH & Co. KG in Kirchhundem, die insbesondere durch das persönliche Engagement des Unternehmers Walter Mennekes seit Anbeginn eng mit der Unternehmer-Vereinigung verbunden ist. Über die wachsende Bedeutung starker Marken – nicht nur in der Industrie, sondern auch im Sport und in der Politik – diskutierten auf dem Podium Regierungspräsident Hans-Josef Vogel (Arnsberg), Carsten Cramer, Geschäftsführer der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH und Walter Mennekes in seiner Doppelfunktion als Unternehmer und zweiter Vizepräsident des FC Bayern München. Moderiert wurde das kurzweilige Gespräch von Jörg Bartmann, journalistischer Berater von »Sauerland Initiativ«.

In der munteren Diskussion plädierte Regierungspräsident Vogel dafür, auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung das Thema »Public Marketing« zu entdecken und viel stärker als bisher Bürger als Partner und Kunden zu verstehen. Beim Thema Bürgerfreundlichkeit gebe es in vielen Kommunen und auch auf den anderen Ebenen der öffentlichen Verwaltung noch sehr viel Nachholbedarf. Die Prozesse in den verschiedenen Instanzen müssten beschleunigt und für den Bürger transparenter gemacht werden.

Interessante Einblicke in die Vermarktungs-Mechanismen des Fußball-Business gab BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer. Die »Spielregeln« für die Vermarktung von Produkten oder Dienstleistungen sind seiner Meinung nach 1:1 auf die bekannten Fußballmarken übertragbar. Cramer: »Fußball ist Sinnbild für die Stimmung in der Bevölkerung.« Wer den Vereinen angesichts der hohen Summen, um die es im Top-Liga-Fußball insbesondere bei Spielergehältern und Transferbeträgen geht, ausschließlich Gewinnmaximierung unterstelle, mache es sich zu einfach. Hier spielten auch Aspekte wie Jugendförderung und Zukunftssicherung eine Rolle. Und nicht zu unterschätzen sei auch die Bedeutung der Marke BVB für das Regionalmarketing der Stadt Dortmund und der gesamten Region.

Als eine Art »Grundnahrungsmittel« bezeichnete Walter Mennekes das Thema Fußball. Die Rivalität zwischen den deutschen Top-Klubs BVB und Bayern München wollte er nicht überbewerten: Man sei zwar »in den Farben getrennt, aber im Sport vereint«. Auch Mennekes sieht zahlreiche Parallelen zwischen den Bereichen Sport und Wirtschaft, wenn es um die Pflege und den Ausbau starker Marken geht: »Markenpflege und Unternehmer-Compliance sind sowohl für Unternehmen als auch für Fußballvereine unverzichtbar.« Immer noch brandaktuell: Das von Walter Mennekes bereits vor einigen Jahren verfasste kleine rote Büchlein mit Thesen und Statements zur Bedeutung starker Marken. Dieses Thema ist für den Pionier der Elektromobilität aus Kirchhundem immer noch eine Herzensangelegenheit.

Aktuelle Projekte und neue Perspektiven

Im Anschluss an die Diskussion informierte die Unternehmer-Vereinigung über aktuelle Projekte und neue Perspektiven. Auch dabei stand das Thema »Marke« im Fokus, denn das Sauerland ist eine starke Regionalmarke mit Strahlkraft weit über die Region und die Landesgrenzen hinaus.

In dem 192 Seiten starken Buch »Sauerlandität – Was das Sauerland zur Marke macht« bündelt die Initiative die Erfolgsrezepte dieser starken Wirtschaftsregion im Grünen. Der hochkarätige Band beinhaltet Reportagen und Porträts über erfolgreiche Unternehmen und Macher, Erholungs- und Sportangebote, erstklassige Bildungsqualität sowie Kultur und Kulinarik.

Das Spektrum der Projekte von »Sauerland Initiativ« reicht von dem mit 10.000 Euro dotierten »Innovationspreis Sauerland« über die Kulturförderung und das Projekt »Frauen in Führungspositionen« bis hin zur Pressearbeit mit dem Ziel der Profilierung innovativer Wirtschaftsbereiche im Sauerland und zur Verbesserung der Infrastruktur in den Bereichen Verkehr und schnelles Internet. Darüber hinaus engagiert sich die Initiative für die gute Zukunft der Region durch die Beteiligung an Marktforschungsprojekten und Studien.

Unterstützung für die Mitgliedsunternehmen

Unterstützt werden die Mitgliedsunternehmen außerdem durch Publikationen wie die Broschüre »Hier lebt Qualität«. Die Inhalte dieses Heftes basieren auf den Ergebnissen der repräsentativen Studie »Lebensqualität in NRW« und soll den Unternehmen bei der Fachkräfte-Akquisition mit guten Argumenten für eine attraktive Region helfen.

Bei »Sauerland Initiativ« engagieren sich Unternehmen und namhafte Persönlichkeiten aus der Region für ein besseres Sauerland-Image. Zur Zeit repräsentiert die Initiative 85 Mitglieder aus nahezu allen Branchen und Wirtschaftsbereichen im Sauerland. Die Unternehmen – vom Gastronomiebetrieb bis zum international engagierten Weltmarktführer – stehen für mehr als 120.000 Mitarbeiter und ein Gesamt-Umsatzvolumen von rund 52 Milliarden Euro.

»Sauerland Initiativ« ist politisch neutral und unabhängig. Den Kurs bestimmen ausschließlich die dort engagierten Unternehmen. Im Sinne einer erfolgreichen Bündelung von Aktivitäten arbeitet »Sauerland Initiativ« eng mit dem Sauerland-Tourismus und anderen Initiativen und Vereinigungen zusammen.