Erfolgreiches Fest im Bibertal

Jung und Alt sind begeistert vom Bibertal in Rüthen nach seiner Umgestaltung. Dies ist das Fazit des Bibertalfestes mit zahlreichen Attraktionen rund um das Thema Natur. Insbesondere der traumhaftschöne Spielplatz, direkt an der Biber gelegen, erfreut die Kinder. Aber auch Naturfreunde, Jogger und Wanderer genießen die reizvoll gestaltete Landschaft. Kostenlose Parkplätze findet man direkt am Bibertal wenn im Navigationssystem die Adresse Bibertal 33 in Rüthen eingegeben wird.

Text: Hubert Betten, Rüthen

Fotos: Petra Dorenkamp