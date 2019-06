🖊️ Philip Stallmeister 📷 Jürgen Eckert

Allrad: Der Grund liegt auf der Hand, warum die Entscheidung im Autohaus Stratmann aus Meschede-Heinsrichthal auf die Marke Subaru fiel. „Die Kunden fragten vielfach nach Allrad-Modellen“, sagt Oliver Stratmann, der den Familienbetrieb in der dritten Generation führt.

Bei Stratmann machte man dann keine Experimente und setzte zu Beginn des Jahres 2018 gleich auf den Marktführer, um die hohe Anfrage nach Allradfahrzeugen zu befriedigen. Subaru ist der weltgrößte Hersteller von Allrad-PKW. Der japanische Hersteller konzentrierte sich früh auf diesen Antrieb und steht für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und besondere Kundentreue. Alles Eigenschaften, die vielen bodenständigen Sauerländern gut gefallen.

„Unsere Kunden fragten auch immer nach der Anhängelast. Hier bietet Subaru ideale Fahrzeuge für Beruf, Hobby und Freizeit“, sagt der Ansprechpartner für den Verkauf, Harald Raulf.

Bei beliebten Modellen wie Forester und Outback legt der Name schon nah, dass sie sich nicht nur auf der Straße gut fahren lassen, sondern beispielsweise auf Forstwegen oder den Wegen von Reitanlagen. Die Subarus fallen beim Betreten des freundlich gestalteten Autohaus am Ortseingang von Heinrichsthal direkt ins Auge. Die Fahrzeuge überzeugen alle durch ausdrucksstarkes Design und einen geräumigen Innenraum. Neben dem Allradantrieb ist Subaru bekannt für laufruhige Boxermotoren und für Langlebigkeit. Käufer eines PKW werden zusätzlich durch die Fünf-Jahres-Garantie des Herstellers für Neufahrzeuge abgesichert.

Subaru als traditionsreiche Marke und der alt eingesessene Betrieb Stratmann, das passt. Das Autohaus ist ein Traditionsbetrieb, der von Oliver Stratmanns Großvater gegründet wurde. Die Werkstatt ist seit Jahren ein kompetenter Partner für die gängigen Modelle aller PKW- und LKW-Hersteller. Für Subaru ist der Heinrichsthaler Betrieb offizielle Vertragswerkstatt. Der TÜV ist täglich im Haus, um die Prüfungen der Fahrzeuge abzunehmen. Die Werkstatt ist montags bis freitags von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Ansprechpartner im Verkaufsraum stehen an diesen Tagen von 9 bis 18 Uhr zur Verfügung. Samstags sind beide Bereiche von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Neben Oliver Stratmann und Harald Raulf sind Nicole Schmücker (Reparaturannahme, Ersatzteile und Zubehör) sowie PKW-Serviceberater Michael Heinemann die fachkundigen Ansprechpartner vor Ort.