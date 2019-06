Ein Warsteiner entwirft eigene Sauerland-Marke

Niklas Wohlmeiner räumt auf mit gelegentlich verstaubtem Image und verkauft

trendige Mode mit Sauerland-Logo

Immer mehr junge Leute entdecken ihre Liebe zum Sauerland und beginnen, dies auf ihre ganz eigene Weise auszudrücken. Ein Beispiel dafür ist der 28-jährige Warsteiner Niklas Wohlmeiner: Er verkauft trendige Outdoor-Kleidung mit einem eigenen Sauerland-Logo. Nebenbei macht er ab sofort auch Werbung für Freizeitaktivitäten in der Stadt Warstein, indem er auf Initiative von Bürgermeister Thomas Schöne seinen Warenlieferungen Flyer des Stadtmarketings Warstein beilegt. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen „Sauerlandstoff“ aus Warstein. Das ist eine klassische Win-Win Strategie. Denn wer sich für sportliche Kleidung interessiert, ist sicher auch aufgeschlossen für Outdoor-Aktivitäten, Ausflugstipps und Übernachtungsmöglichkeiten in Warstein und erhält so hochwertiges Informationsmaterial", erklärt Jeroen Tepas, neue Leitung im Stadtmarketing. Niklas Wohlmeiner hatte nach dem Studium ein halbes Jahr „Leerlauf“ und verbrachte diese Zeit im Sauerland mit Wandern, Mountainbike-Fahren und Schwimmen in Henne- und Möhnesee. „Während dieser Zeit ist mir bewusst geworden, wie schön die Region ist. Als Jugendlicher wollte ich noch unbedingt weg – es braucht wohl etwas Abstand, um scheinbare Selbstverständlichkeiten wieder schätzen zu lernen. Anders als in vielen anderen Regionen gibt es hier noch richtigen“, erinnert sich Wohlmeiner.

Diese Freude an der Region habe sich allerdings in keinem ihm bekannten Merchandise-Produkt so widergespiegelt, wie er es sich gewünscht hätte. So hat er kurzerhand selbst ein T-Shirt gestaltet. „Ich sehe die Region als ein Paradies für Outdoor-Aktivitäten. Ichmöchte, dass sie auch von anderen Menschen in diesem Licht wahrgenommen wird“, so Wohlmeiner.

Eigentlich war dieses T-Shirt allein für den Eigenbedarf gedacht. Doch dann postete Niklas Wohlmeiner ein Foto von sich mit dem T-Shirt auf Instagram und erhielt prompt Anfragen von den ersten Interessenten. "Da begann ich darüber nachzudenken, eine Marke anzumelden und die Shirts zu verkaufen." Er meldete ein Gewerbe an und gründete einen eigenen Instagram-Account mit dem Namen Sauerlandstoff. Wohlmeiner erklärt: „Der Name ist ganz bewusst so gewählt, weil Stoff ja nicht nur textiler Art sein muss“. Die Produktpalette erweiterte Wohlmeiner schnell um sportliche Sweatshirts, Hoodies, Mützen und Tassen, die über seine Website (www.sauerlandstoff.de) verkauft werden.

Außerdem stellt der Warsteiner seine Produkte in einem bis dato leerstehenden Fenster eines Ladenlokals auf der Hauptstraße aus. „Ich habe den Eindruck, dass es viele Menschen gibt, die ihre Verbundenheit mit dem Sauerland ausdrücken möchten. Mir geht es auch darum, das Sauerland als modern, offen und aktiv darzustellen. Dazu stehen viele weitere Ideen im Raum – wie Sportevents, Fotoausstellungen, Podcasts und so fort“, denkt Wohlmeiner. Da sich der angehende Lehrer im Referendariat für das Gymnasiallehramt in den Fächern Philosophie und Sport befindet, ist die Umsetzung seines Projekts Sauerlandstoff nur mit tatkräftiger Unterstützung möglich: Seine Freundin half bei der Umsetzung des Logos, sein guter Freund Frederick Krieger bei der Anmeldung der Marke und der Einrichtung des Shops, der Bruder Lukas Wohlmeiner hat Logistik und Versand übernommen. Er wird dann auch dafür zuständig sein, die ausgehenden Päckchen mit verschiedenen Flyern der Stadt Warstein anzureichern und Interessierte aus nah und fern für Outdoor-Aktivitäten im Stadtgebiet zu begeistern. Wohlmeiner: „Das passt wunderbar zusammen: Die Kletterarena Hillenberg, Radsport beispielsweise an der bei Radprofis berüchtigten Hirschberger Wand, die Wandermöglichkeiten auf 400 Kilometern ausgewiesenen Wegen – diese Outdoor- Aktivitäten machen das Sauerland aus!“