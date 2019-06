Schmallenberg / Winterberg / Medebach / Hallenberg. Die Mitgliederakademie der Volksbank Bigge-Lenne bietet auch im Juni eine weitere Exklusiv-Veranstaltung an. Diesmal geht es mit dem E-Bike an auf kulinarische Entdeckungstour. „Ein Tour-Guide zeigt unseren Mitgliedern die kulinarischen und kulturellen Seiten von insgesamt 7 Golddörfern“, erläutert Frank Segref das besondere Event der neugegründeten Mitgliederakademie der Volksbank Bigge-Lenne.

Auf der 50 km langen und panoramareichen Rundtour erfahren die Radfahrer Wissenswertes über Lenne, Fleckenberg, Grafschaft, Oberkirchen, Westfeld, Niedersorpe und Holthausen. Neben dem Naturerlebnis, Kulturbesonderheiten, vielem Wissenswertem aus dem Schmallenberger Sauerland und kulinarischen Genüssen, wartet eine Menge Fahrspaß auf die Teilnehmer. Neben der Einkehr in verschiedenen Gastbetrieben mit einem typisch Sauerländer Mittagessen, können sich die Teilnehmer auf die Besichtigung einer Kaffeerösterei freuen. E-Bikes sind im Exklusivpreis von 49 Euro für Mitglieder enthalten. Der Preis beträgt 79 Euro für Interessenten, die noch kein Mitglied bei der Volksbank Bigge-Lenne sind.

Anmeldungen sind noch möglich bis zum 25. Juni unter www.voba-bigge-lenne.de/mitgliederakademie oder in den Volksbank-Filialen. Treffpunkt ist am 29. Juni um 10 Uhr im Holz- und Touristikzentrum Schmallenberg.