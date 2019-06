🖊️ 📷 Westf. Salzwelten



Salz macht durstig – und das nicht nur, wenn man, wie die Siedeknechte vergangener Zeiten nach der Arbeit über der dampfenden Sudpfanne nichts sehnlicher erwartet, als ein Bier… Grund für die Westfälischen Salzwelten am Sonntag, 19. Mai 2019, von 11 bis 19 Uhr beim Craft-Beer-Siedetag ein zweites Mal die Geschichte des Bieres mit der Salzgewinnung am Hellweg zu verbinden.

Mit dabei sind mehrere regionale Craft-Beer-Spezialisten, so zum Beispiel die Altenrüther Hausbrauerei, der Brauhof Wilshaus aus Hamm, Brauwerk Schacht 8 aus Haltern am See und die Abtei Königsmünster mit ihrem Pater Linus. Ergänzt wird dieses Angebot durch eine reiche Auswahl weiterer Bierspezialitäten aus der Region. Die Biersommeliere Andrea Nachtigall vermittelt außerdem, worauf es bei der Verköstigung der verschiedenen Biere ankommt und verrät die Besonderheiten der regionalen Spezialitäten. Mindestens vier Durchgänge wird sie anbieten und dabei sowohl die auf dem Hof angebotenen, aber auch weitere Bierspezialitäten und deren Geschmacksfeinheiten erklären. „Oftmals kommt es bei Bier, seinem Hopfen und seinen Malzen auf sehr kleine Unterschiede, eine spezielle Kombination und auch die Sorgfalt bei der Verarbeitung an,“ empfiehlt Andrea Nachtigall das genaue Hinschmecken bei durchaus ganz unterschiedlichen Biersorten. Der Hof wird dabei allerdings neben den regionalen Brauerei-Zapfständen noch mit weiteren kulinarischen Spezialitäten befüllt: Drei Food-Trucks werden Hof Haulle beehren und dabei zwischen vegetarischen Ofenspezialitäten auch anderen urbane und hippe Genüsse mit Pulled Pork und Pastrami Sandwiches und nicht zuletzt dem klassischen Street Burger nach Bad Sassendorf bringen. So gesehen wird für flüssige und feste Geschmacksvielfalt gesorgt und sicherlich für jeden mehr als etwas dabei sein, wenn die Salzwelten am 19. Mai diese Großveranstaltung durchführen. Abgerundet wird das Angebot durch die süßen und herben Kaffeespezialitäten und Gebäckvarianten im Museumsbistro „Siedehütte“.

Denn wie es zum Markenzeichen des Erlebnismuseums Westfälische Salzwelten gehört, wird es neben der Verköstigung und den Genussaspekten zahlreiche Angebote geben, bei denen sich der gewogene Geschmacksentdecker über Geschichte und Kultur des Brauens informieren lassen kann: So können sie einem Hausbrauer beim Brauprozess selbst über die Schulter blicken oder sich mit anderen Bierfreunden austauschen, Unterschiede zwischen Industrie- und Heimbrauen kennenlernen oder auch lernen, wie eine kleine Micro Brewery in Bad Sassendorf funktionieren könnte. Unterdessen wird es auch eine Vielzahl von Mitmachangeboten für Groß und Klein geben – so kann jeder selbst Hand anlegen, um zu verstehen, was dazu gehört, um ein gutes Bier zu komponieren: zum Beispiel beim Malzen und rösten des Malzes. Der Eintritt frei zur gesamten Veranstaltung ist am Internationalen Museumstag, 19.05.2019, frei.

Dazu gehört auch das musikalische Rahmenprogramm: Die richtige musikalische Begleitung und gute Stimmung garantieren Pete Alderton und die Band „Inside looking out“ mit ihren musikalischen Einlagen und dem spätnachmittaglichen Gig in der Kulturscheune.