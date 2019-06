Toni und Felix Haßmann dominierten den ersten Tag des 71. Longines Balve Optimum. Erstmals findet das Traditionsturnier gemeinsam mit dem Schweizer Uhrenhersteller Longines statt, der nun bis 2025 Titelpartner, Offizielle Uhr und Offizieller Zeitnehmer ist.

Erst Toni und dann Felix

Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen eröffnete das Longines Balve Optimum bereits zum 71. Mal seine Tore. Für den ersten Sieg des Tages sorgte Toni Hassmann. Der Westfale ließ der Konkurrenz im ersten Springen des Turniers, der Youngster Tour für siebenjährige Pferde, Preis des Einrichtungshauses Ostermann, keine Chance. Im Sattel des Rheinländer Hengstes Nubalou W.Z. (von Numero Uno) blieb Toni Haßmann fehlerfrei in der schnellen Zeit von 68,20 Sekunden. Ihm auf den Versen war Christoph Kläsener, der den kapitalen belgischen Hengst Marlon vd Heffinck (v. Desir du Chateau) vorstellte (0/68,54). Rang drei belegte Tim-Uwe Hoffmann, der sich mit dem Hannoveraner Wallach Spectre H (v. Stolzenberg) ebenfalls keine Fehler erlaubte (68,94).

Nach Toni war vor Felix: Der jüngere der beiden Haßmann-Brüder dominierte den OPTIMUM Welcome Preis, das Eröffnungsspringen der Mittleren & Großen Tour. Felix, der sich für den 14-jährigen Brandenburger Wallach SL Brazonado (v. Baluarte) entschieden hatte, siegte ohne Fehler und in der rasanten Zeit von 59,53 Sekunden. Die Amazone Kathrin Müller brauchte auf der zehnjährigen niederländischen Indorado-Tochter Emmely 60,08 Sekunden (0 F). Rang drei belegte Harm Lahde, der im Sattel der elfjährigen Niederländerin Oak Grove`s Flickering Star 60,31 Sekunden benötigte. Auch das Paar leistete sich keinen Fehler.

Sven Tölke siegreich bei den Amateuren

Nach den Profis im Sattel zeigten die Amateure ihr Können. Im Preis des Amateur-Springreiterclub Deutschland e.V., einer Springprüfung der Klasse M**, holte sich Sven Tölke die goldene Schleife. Mit einem fehlerfreien Teufelsritt auf der achtjährigen Holsteiner Stute Dolores R (v. Quadros) brauchte er lediglich 69,08 Sekunden. Damit war er mehr als 2 Sekunden schneller als der Zweitplatzierte Klaus Brinkmann mit Coldplay (0/71,14). Holger Hecht und Ari rangierten mit fehlerfreien 71,42 Sekunden auf Platz drei.