20 Stationen im gesamten Bauernland Die Lauschpöhle, insgesamt 20 an der Zahl, stehen an den Wanderwegen im gesamten Bauernland zwischen Arpe und Wormbach verteilt. Sie bestehen aus einem massiven Holzpfosten, an dem eine Audio-Station angebracht wurde. Die Stationen erzählen Geschichten, die in den Dörfern und bei den Menschen eingesammelt wurden und sind somit spannende Ziele entlang der schönen Wanderrouten im Bauernland. Viele Menschen haben bei der Entstehung der Erzählungen mitgewirkt. Angefangen von den heimischen „Geschichtenerzählerinnen und -erzählern“, die ihren reichen Fundus an Wissen geöffnet haben, über die Autorin bis hin zu den Wormbacher Laienschauspielern, die einige Dialoge aufgenommen haben. Auch das Engagement heimischer Firmen, beispielsweise bei der Entwicklung des innovativen technischen Innenlebens der Audiostationen und der Konstruktion der Pfähle, haben sehr zum Gelingen beigetragen. So sind die Stationen nun völlig autark und können Wind und Wetter imühelos standhalten. Startpunkte zu attraktiven Tourenvorschlägen, die jeweils an einigen Lauschpöhlen vorbeiführen, werden in Arpe, Berghausen, Bracht und Wormbach sein. Anhand einer Wanderkarte lassen sich die Geschichten auch anhand eigener Routen durch eines oder mehrere der 17 Dörfer des Bauernlands erwandern. Der Vorstand des Verkehrsvereins Bauernland lädt alle Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner, Geschichtsinteressierte und Wanderer herzlich zur Eröffnung am 19. Juni um 15:30 Uhr nach Wormbach und zum späteren Entdecken der Bauernland Lauschpöhle ein. Fotos: Schmallenberger Sauerland Tourismus/Klaus-Peter Kappest

Viele Monate Planungen, Arbeit, reichlich Ideen und vor allem Geschichten stecken in dem Projekt „Lauschpöhle“ des Heimat- und Verkehrsvereins Bauernland. Die Vorstandsmitglieder freuen sich sehr, dass sie das von LEADER geförderte Projekt nun offiziell eröffnen können. Am 19. Juni 2019 um 15.30 Uhr ist es soweit. Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen wird zu Gast sein, um am Kirchplatz in Wormbach eine der Audio-Stationen feierlich zu enthüllen. Nach der Eröffnung besteht die Möglichkeit, mit dem Planwagen einige Lauschpöhle zu entdecken und auszuprobieren. Zudem wird für den passenden Rahmen zum Gespräch mit einem kleinen Imbiss gesorgt