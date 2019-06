Traumbäder & Heizungen aus dem Sauerland

Die Firma Hopf aus Warstein besitzt eine langjährige Tradition. Bereits seit 1753 ist die Familie als Handwerksbetrieb tätig. Kein Wunder also, dass das Unternehmen vor Ort bestens vernetzt ist. „Wir arbeiten mit den anderen Gewerken Hand in Hand und haben unsere festen Partner, beispielsweise Fliesenleger oder Maler“, sagt Geschäftsführer Nils Hopf.

Die Firma Hopf ist weitaus mehr als ein einfacher Sanitärbetrieb. Hier werden Konzepte nachhaltig durchdacht. Planung und Ausführung liegen in einer Hand. Das Warsteiner Unternehmen wurde daher auch mit dem Zertifikat als Finalist des Wettbewerbs Deutschlands Badplaner des Jahres ausgezeichnet. Ein Fünf Sterne-Service bietet individuelle Lösungen aus einer Hand. Die Sterne stehen für die fünf Punkte Beratung Zuhause, Termingarantie, Festpreis, Sauberkeitsgarantie und Alles aus einer Hand. Das bedeutet, dass alle Arbeiten von einem Meisterhandwerksbetrieb ausgeführt werden.

Die hohe Kompetenz wird schon beim Erstkontakt deutlich. Der Showroom an der Rangestraße 22 in Warstein ist weitaus mehr als eine Produktausstellung. Anhand von komplett eingerichteten Beispielen werden Traumbäder gezeigt. „Wir möchten unsere Ausstellung erlebbar machen und erneuern ständig“, erklärt Nils Hopf. Beispielsweise gibt es ein funktionsfähiges, hygienisches Dusch-WC. Die in Ostasien sehr verbreite Variante mit beheiztem Toilettensitz wird auch hierzulande immer beliebter. „Der WC-Duftspüler kann beispielsweise über das Spülkastensystem direkt eingefüllt werden“, zeigt Hopf anhand eines Modells. Andere Badezimmer der Ausstellung beweisen die Vorteile eines smarten beziehungsweise automatisierten Badezimmers.

Dank smarter Technologie ist die Wassertemperatur vorgeplant und feuchtraumgerechte Soundanlagen sorgen für die musikalische Untermalung. „Bei der Badezimmerplanung ist es wichtig zu wissen, welche Vorstellungen und welches Budget hat der Kunde“, verrät Nils Hopf. Schließlich muss ja in die Planung einfließen, ob es beispielsweise eher ein funktionelles Bad, eine barrierefreie Lösung oder eine Luxusvariante im stylischen Design werden soll.

„Die Grundlage für Ihr neues Bad legen wir gemeinsam in einem ausführlichen Beratungsgespräch fest, am besten bei Ihnen zu Hause. Ihre Wünsche und Vorstellungen sowie das eingeplante Budget geben die Richtung vor. Mit unserer Erfahrung, Engagement und kreativen Ideen setzen wir Ihr Wunschbad um. Die Realisation übernimmt unser erfahrenes Bäderteam. Mit Termin- und Sauberkeitsgarantie, zum Festpreis .“

Eine kompetente Beratung erhält der Kunde bei Hopf Haustechnik auch im Bereich Heizung. Bei der großen Fülle an Möglichkeiten geben die Experten aus Warstein die passenden Tipps. Der Einsatz moderner Heizsysteme beziehungsweise die Umstellung lohnt sich, innerhalb weniger Jahre wird in der Regel eine Ersparnis erzielt. Bei der Anwendung regenerativer Energien spielt die Firma Hopf ebenfalls in der ersten Liga. Bereits auf der umfassenden Homepage werden einige Energievarianten vorgestellt. Die fachkundige Beratung vor Ort zeigt Möglichkeiten auf und bei der der Beantragung von Fördermitteln wird ebenfalls fachkundig unterstützt. Auch bei Notfällen stehen die Monteure mit Lösungen schnell zur Verfügung, ganz nach der Unternehmensphilosophie: „Ziel unserer Arbeit ist es, für unsere Kunden neue Lebensqualität zu schaffen.“

Die Firma Hopf Haustechnik setzt auf persönlichen Kontakt und bietet regelmäßig Aktionen wie die Infotage „Bad&Heizung“, die „Modernisierungstage“ oder die „Lange

Nacht des Bades“ an. Hier werden die Innovationen der Branche in ungezwungener Atmosphäre präsentiert.