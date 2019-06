Der bekannte Fernsehkoch Björn Freitag sorgte am 8. Juni 2019 auf dem Wochenmarkt Attendorn mit seiner kulinarischen Kunst für einen krönenden Abschluss der Milchwoche 2019. Zusammen mit prominenten Gästen aus dem Sauerland und Landfrauen aus Nordrhein-Westfalen wurde auf hohem Niveau gekocht.

Nach einer ausgiebigen Einkaufstour auf dem Wochenmarkt begrüßte der Sternekoch als Gäste Jochen Ritter (Landtagsabgeordneter der CDU), Annette Stuff (Kreislandfrau), Peter Steinhoff (Kreislandwirt), sowie Christian Pospischil (Bürgermeister), Wilhelm Brüggemeier (Vorsitzender LV Milch NRW), Anne und Bernd Kaiser (Landwirte aus Attendorn) und Anne Spreemann (Atta-Käserei). In zwei Kochrunden unterstützten die Ehrengäste den Chefkoch tatkräftig und kreierten für die Besucher köstliche Menüs. Während fleißig geschnippelt und gebrutzelt wurde, steckte auch NRW-Milchmaskottchen Kuh Lotte ihre Nase in die Kochtöpfe. Die Besucher des Wochenmarkts waren sichtlich begeistert von Köstlichkeiten wie Krabbentoast mit Dill-Schmand, Tagliata vom Rindersteak mit Parmesansauce und Rucola oder Mascarponecreme mit frischen Beeren und Crumble. Während seines Wirkens verdeutlichte Björn Freitag den Zuschauern den hohen Stellenwert von Milchprodukten sowohl in der Küche als auch in der Ernährung. Zwischen den beiden Kochshows versorgten Landfrauen aus Nordrhein-Westfalen die Besucher mit Kostproben von der Website www.landgemachtes.de.

Die Veranstaltung fand im Rahmen der Milchwoche 2019 statt. Das Ziel der Milchwoche ist es, das positive Image des Naturprodukts Milch und die gesellschaftliche Akzeptanz für die Milcherzeugung weiterauszubauen. Initiator ist die Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW in Kooperation mit dem Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband. Unterstützt wird sie von NRW-Landwirtschaftsministerium.