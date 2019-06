Lammrücken vom „Hofgut Polting“

mit Auberginenpüree, orientalischer Couscous und Paprikacreme – von Felix Weber

Zuerst wenden wir uns dem Fleisch zu:

Lammjus

40 ml Pflanzenöl

1 kg Lammknochen

2 Schalotten

2 Knoblauchzehen

20 g Karotten

20 g Frühlingszwiebeln

1 Stange Staudensellerie

1 EL Tomatenmark

250 ml Rotwein

1 l Geflügelfond

1 Zweig Thymian

1 Lorbeerblatt

1 Zweig Rosmarin

10 weiße Pfefferkörner

20 g Speisestärke

Das Pflanzenöl in einem großen Topf oder Bräter erhitzen, den Lammknochen darin anbraten und circa 30 Minuten rösten. Schalotten, Knoblauch, Karotten, Frühlingszwiebeln und Staudensellerie grob würfeln und dazugeben. Das Tomatenmark einrühren und circa fünf Minuten weiterrösten, dann mit Rotwein ablöschen. Nun den Geflügelfond sowie Thymian, Lorbeer, Rosmarin und Pfefferkörner hinzufügen. Den Fond circa zwei Stunden simmern lassen und dann durch ein feines Sieb passieren, auf 300 ml reduzieren und mit ein wenig angerührter Stärke leicht binden.

Lammkruste

100 g Butter

200 g gewürfeltes Weißbrot

100 g Schalottenwürfel

Knoblauch

etwas Thymian

50 g Pommery-Senf

Pflanzenöl

etwas Salz, Pfeffer

etwas Petersilie, glatt

Die Butter in einer Pfanne bräunen, anschließend die Weißbrotwürfel darin rösten. Wenn die Croûtons kross sind, auf ein Sieb abschütten und etwas abtropfen lassen. Die kleingeschnittenen Schalotten mit kleingeschnittenem Knoblauch und etwas Thymian andünsten. Anschließend die Schalotten mit Pommery-Senf und etwas Öl, Salz und Pfeffer abschmecken.

Das gegarte Lamm mit dieser Mischung aus Schalotten und Senf bestreichen, mit Croûtons bestreuen und unter dem Salamander leicht bräunen, anschließend mit frisch geschnittener Petersilie garnieren.

Dann folgt der orientalische Couscous:

Couscous

300 ml Geflügelbrühe

Ras el Hanout

Cumin

Curry Anapurna

200 g Couscous

Rote und gelbe Paprika

Zucchini

Olivenöl

Oliven, klein geschnitten

Pinienkernen, klein geschnitten

Koriander, fein geschnitten

Butter

Die Brühe mit allen Gewürzen aufkochen, Couscous dazugeben und alles eine viertel Stunde quellen lassen. Die Paprika in kleine Würfel schneiden, die Zucchini grob schälen und die Schale ebenfalls in Würfel schneiden. Alles in Olivenöl anbraten. Das angeschwitzte Gemüse unter den Couscous heben. Mit Oliven, Pinienkernen, Koriander und etwas Butter vermengen. Alles abschmecken und gegebenenfalls nachwürzen.

Nun das Auberginenpüree:

Miso-Reduktion

50 g Schalotten, klein geschnitten

1 Knoblauchzehe, angedrückt

50 g Champignons, klein geschnitten

3 EL Pflanzenöl

100 g Miso-Paste

70 ml Sherryessig

200 ml Kalbsjus

1 kleiner Thymianzweig

1 kleiner Rosmarinzweig

Schalotten, Knoblauch und Champignons in Öl anschwitzen, die Miso-Paste zugeben und leicht anrösten. Mit Sherryessig ablöschen und reduzieren lassen. Dann mit Kalbsjus auffüllen, etwas Thymian und Rosmarin zugeben und etwa zur Hälfte einköcheln lassen. Zum Schluss durch ein feines Spitzsieb passieren.

Auberginengrundmasse

8 Auberginen

8 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer, Zucker

8 Thymianzweige

8 Rosmarinzweige

Die Auberginen der Länge nach halbieren und kreuzförmig einschneiden, leicht mit Olivenöl benetzen, mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen und auf jeder zweiten Auberginenhälfte Thymian- und Rosmarinzweige verteilen. Dann die Auberginen wieder zusammenklappen und in Alufolie einwickeln. Die Auberginen bei 250 Grad Celsius 35 Minuten im Ofen garen. Anschließend das Fruchtfleisch aus der Schale schaben und die Kerne entfernen. Auf einem Tuchsieb die Flüssigkeit abtropfen lassen. Dann im Thermomix fein mixen.

Auberginen-Espuma

200 g Auberginenpüree

4 ml Zitronensaft

5 g Senf

2 Eier

120 ml Traubenkernöl

40 ml Miso-Öl

Salz, Zucker, Pfeffer

1 Msp. gemahlener Kreuzkümmel

Das Auberginenpüree mit Zitronensaft, Senf und Eiern im Thermomix zu einer homogenen Masse mixen. Anschließend Traubenkernöl und Miso-Öl bindfadenweise einfließen lassen und darin emulgieren. Zum Schluss mit Salz, Pfeffer, Zucker und Kreuzkümmel abschmecken. Die Masse in einen ISI-Siphon füllen, mit zwei Kapseln begasen und bis zur Verwendung bei 65 Grad Celsius im Wasserbad warm stellen.

Auberginenpüree

Auberginengrundmasse

Miso-Reduktion

Salz, Pfeffer, Zucker

1 Msp. Xantana

Die Auberginengrundmasse mit der Miso-Reduktion, Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken und mit Xantana leicht binden. Anschließend in einem Topf abbrennen, bis sich das Gewicht um ein Drittel reduziert hat und das Püree nicht mehr zerläuft.

Und zuletzt die Paprikacreme:

Paprikacreme

5 rote Paprikaschoten

50 ml Wodka

ca. 4 g Agar-Agar

ca. 2 g Gellan

Salz, Pfeffer, Zucker

Die Paprika vom Kerngehäuse befreien und klein schneiden. Dann in einem sehr heißen Topf anbraten, mit Wodka ablöschen und vollständig verkochen lassen. Anschließend im Thermomix glatt mixen. Abwiegen und zu je 100 g der Masse 1 g Agar-Agar und 0,5 g Gellan geben und unter ständigem Rühren in einem Topf so lange abbrennen, bis eine Masse mit paprikaroter Farbe entsteht. Danach abkühlen lassen, erneut im Thermomix fein mixen und mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.

Schwarze Knoblauchpaste

80 g schwarzer Knoblauch

20 g schwarzer Reisessig

20 g salzarme Sojasauce

Salz, Zucker

Den Knoblauch durch ein feines Sieb pressen und zusammen mit Reisessig und Sojasauce im Thermomix zwei Minuten auf höchster Stufe fein mixen. Die Masse durch ein feines Sieb passieren und mit Salz und Zucker abschmecken.

WOLL wünscht Guten Appetit!