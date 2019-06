Höher, schneller, weiter… wo sind die Grenzen im Bergsport? Dr. Frank Hülsemann (47), tätig an der Deutschen Sporthochschule Köln, ist auf der Suche nach der ultimativen Herausforderung. Ab dem 7. Juni will der erfahrene Ausdauersportler innerhalb von 1000 Stunden insgesamt 1000 Berggipfel im Sauerland besteigen und alle Distanzen per Fahrrad, laufend und schwimmend zurücklegen.

Dr. Frank Hülsemann fuhr bereits mit dem Fahrrad auf eine Höhe von fast 6000 Metern über dem Meer in den chilenischen Anden, durchquerte die Atacama-Wüste zu Fuß oder legte die Strecke China – Köln über 14400 Kilometern mit dem Fahrrad innerhalb von vier Monaten zurück. Aber in einer Zeit, wo eine Besteigung des Mount Everest eher an Massentourismus als an sportliche Höchstleistungen erinnert, wird die Suche nach neuen, herausfordernden Aufgaben im Berg- und Ausdauersport immer schwieriger.

Dr. Frank Hülsemann verlässt mit diesem Projekt die lebensfeindlichen Regionen dieser Erde und nimmt sich direkt vor unserer Haustür eine schier unlösbare Aufgabe vor. Auf einer Strecke von 4000 Kilometern gespickt mit fast 100.000 Höhenmetern wird er das legendäre ‚Land der tausend Berge‘, auch bekannt als Sauer-, Sieger- und Wittgensteiner Land, im Südosten NRWs unter die Stollenreifen und Profilsohlen nehmen.

Den eventuell in Bergsteigerkreisen oder den Alpenregionen belächelten absoluten Höhen der anvisierten Berge steht die unglaubliche Anzahl von 1000 geplanten Besteigungen innerhalb von 1000 Stunden entgegen. Denn: Verpflegungs-, Schlaf- und Regenerationspausen berücksichtigend stehen Dr. Frank Hülsemann für jede einzelne Bergbesteigung rein rechnerisch nur knapp 23 Minuten zur Verfügung…

WOLL wird ab dem 7. Juni das Projekt „1000 Berge in 1000 Stunden“ hier und auf der WOLL-Facebook-Seite begleiten. Lernen Sie die 1.000 wichtigsten Berge des Sauerlandes auf diese ungewöhnliche Art und Weise kennen. Wo der Start erfolgt und wie der Ablauf der Tour durch das Sauerland ist, erfahren Sie hier.