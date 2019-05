Die Thunderbirds erobern das FORT FUN Abenteuerland

Eröffnung der neuen Attraktion am 29. Mai • Deutschlandpremiere • Air Race 8.2 von Zamperla

Ein lautes Donnergrollen ertönt und feurige Blitze reißen ein Loch in die Wolkenfront. Doch es ist kein Gewitter, das sich nähert, es sind die Flügel der mächtigen Thunderbirds (Donnervögel), die diesen Klang erzeugen, und die Blitze feuern sie aus ihren Augen. Mit einem bloßen Schlag ihrer kräftigen Schwingen sind sie in der Lage, ganze Stürme zu entfachen. In der indianischen Mythologie sind die Thunderbirds die Herrscher der Himmelswelt. Es heißt, dass einige wenige Auserwählte mit ihnen gemeinsam den Himmel beherrschen können.

Das Warten hat ein Ende: Am 29. Mai werden die Thunderbirds das erste Mal ihre mächtigen Schwingen über dem FORT FUN ausbreiten und die Gäste zu einem deutschlandweit einmaligen Ritt durch die Lüfte einladen. Die Besucher können sich auf ein wirklich außergewöhnliches Fahrerlebnis freuen und dabei herausfinden, ob sie vielleicht zu den Auserwählten gehören, mit denen die Thunderbirds die Winde und Gewitter beherrschen wollen. Das Fahrgeschäft mit acht Armen, an denen sich jeweils eine Gondel für zwei Personen befindet, versetzt seine Gäste mit einer Beschleunigung von bis zu 3G in die Lüfte. Jede der acht Gondeln stellt einen mächtigen Thunderbird dar. Da diese Vögel sehr gerne mit und gegen den Uhrzeigersinn durch Sturm und Gewitter fliegen und sich dabei durchaus auch mal überschlagen, ist es eine große Herausforderung, nicht die Orientierung zu verlieren. Die Thunderbirds lassen sich nicht einfach bezwingen. Aber vielleicht sind sie gewillt, dem mutigen Besucher einen tollen Ritt durch die Lüfte zu ermöglichen. Dieses Schauspiel, begleitet von einem mitreißenden Soundtrack, ist nicht nur spannend für die fliegenden Gäste, sondern auch diejenigen, die lieber erst einmal von außen zuschauen möchten, da die Donnervögel wahre Kunstflüge vollbringen. Das Air Race 8.2 vereint somit besonderen Fahrspaß mit einem extra Thrill-Faktor, etwas wofür sich der italienische Hersteller Zamperla auszeichnet, wie auch für die besondere Fähigkeit, den Attraktionen Leben einzuhauchen.

Thunderbirds ist laut Marketing-Managerin Christine Schütte eine perfekte Ergänzung für das bisherige FORT FUN Angebot an Attraktionen. „Es hat einen gewissen Thrill-Faktor, den sich einge unserer Gäste gewünscht haben, dabei ist es aber durchaus auch familientauglich, denn Kinder ab 120 cm Körpergröße dürfen schon mitfahren. Somit ist es für unsere Hauptzielgruppe, die Familie mit Kindern, sehr gut geeignet und wird unseren Park deutlich bereichern“, erläutert Schütte. Das neue Fahrgeschäft ist aber nicht das Einzige, was die Besucher erwarten dürfen, mit ihm entsteht nun nach und nach ein neuer indianischer Themenbereich, das Indian Valley. „Der amerikanische Kontinent und seine Geschichte sind das Thema unseres Parks, aber zu den Ureinwohnern konnten unsere Besucher in den letzten Jahren doch recht wenig entdecken und das wollen wir ändern“, erläutert Geschäftsführer Andreas Sievering. „Die Thunderbirds haben ihren Landeplatz mitten im Park gefunden, zwischen dem Dark Raver und dem WILD EAGLE, beides auch Attraktionen, die an die indianischen Mythen angelegt sind“, führt Sievering fort. „Der gesamte Bereich hat nun einen zentralen Mittelpunkt und wird dadurch viel attraktiver für unsere Gäste.“ Für den Freizeitpark handelt es sich mit einem Volumen von über 1 Million Euro um die größte Investition in eine Attraktion seit über zehn Jahren. „Uns liegt viel daran, unsere Klassiker und den Charme des Parks zu erhalten, was die Investitionen der letzten Jahre auch belegen. Aber nun war es einfach an der Zeit für eine tolle Neuheit für unsere Gäste“, freut sich Sievering. Weitere Infos auf FORTFUN.de/thunderbirds