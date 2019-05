Schmallenberg. Marken entfalten ihr volles Potential, wenn sie strategisch, ganzheitlich und fokus- siert geführt werden. Erfolgreiche Unternehmen fokussieren sich auf ein eindeutiges Markenverspre- chen mit dem Potential, Mitarbeiter und Kunden zu begeistern: Die Markenidentität. Grund genug für die Wirtschaftsförderung Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. (SUZ), zusammen mit ihren beiden Mitgliedern, der Agentur VIEREINHALB und Alex Autopflege, zum 17. SUZ-Unternehmerforum zum Thema „Strategische Markenführung im digitalen Zeitalter“ einzuladen. Stattgefunden hat die Veranstaltung mit rund 70 anwesenden Unternehmern in den Räumlichkeiten von Alex Autopflege.

„Wir freuen uns, dass die Agentur VIEREINHALB ein Beispiel für ein erfolgreiches Start-up in Schmal- lenberg ist. Auch anhand von Alex Autopflege, wird deutlich, dass sich während des kontinuierlichen Wachstums an den Bedürfnissen des Marktes orientiert wurde“, so SUZ-Geschäftsführerin Annabel Hansen.

Die drei Gründer von VIEREINHALB, Sebastian Uting, David Spieler und Fabian Aufderheide, gaben zunächst einen Einblick über die Aufbauphase von VIEREINHALB. Seit der Gründung im Jahr 2014 ist VIEREINHALB der Experte rund um Marketingstrategien und –plattformen. Neben den drei Gründern gehören 9 weitere Mitarbeiter zum Team. Als Marke bezeichnet man die subjektive Wahrnehmung über ein Produkt oder eine Dienstleistung im Kopf des Konsumenten, welche in seiner Psyche veran- kert ist und ein unverwechselbares Bild abbildet. Im Rahmen der Kommunikation unterscheiden die Fachleute zwischen Push- und Pull-Marketing. Das Ziel ist jedoch identisch: Durch die Marketing- maßnahmen sollen so viele Konsumenten wie möglich erreicht werden.

Auch auf den zweiten Gastgeber, Alex Autopflege, wurde beispielhaft anhand der sog. „Customer Journey“ eingegangen. Das Logo ist hier die Grundlage für die Wahrnehmung. Durch eine Verknüp- fung von On- und Offline und eine Kopplung mit Social Media kann die Zielgruppe nicht nur erreicht, sondern auch zielgenau mit der passenden Werbebotschaft angesprochen werden. Wenn es um den Fuhrpark von Unternehmen geht, kooperieren die beiden Unternehmen, VIEREINHALB und Alex Au- topflege, sehr stark miteinander: VIEREINHALB entwickelt die Designs für die Fahrzeugbeschriftung für Kunden und Alex Autopflege bringt diese durch Folierungen auf den Autos an.

Zum Abschluss gab VIEREINHALB den anwesenden Unternehmern einige wichtige Tipps mit auf den Weg: In Bezug auf die strategische Markenführung kann man viel von den großen Unternehmen ler- nen. 1.) Strategische Markenführung funktioniert nur mit einer klaren Strategie. 2.) Die gezielte An- sprache der Zielgruppe muss beachtet werden und daraus die Marketingkanäle ausgewählt werden. 3.) Das zentrale Element der Markenführung im digitalen Zeitalter ist die Homepage des Unterneh- mens. Diese sollte jederzeit aktuell gepflegt sein.

Im Anschluss an den Vortrag lud Alexander Uting die Unternehmer zu einem Rundgang hinter die Kulissen von Alex Autopflege ein. Highlight des Rundgangs war die Besichtigung der Waschstraße.

Aber nicht nur die Waschstraße wurde gezeigt, auch die Abteilungen Aufbereitung, Lackiererei und Folierung. Ebenso konnte Alexander Uting erklären wie man den genauen Lack des Autos bestimmen kann. Aus 100 vorhandenen Farben können bis zu 80.000 unterschiedliche Farben gemischt werden, so kann direkt vor Ort eine bestimmte Menge an Farbe hergestellt werden. Das 17. SUZ-Unternehmerforum endete mit einem gemeinsamen Austausch der anwesenden Unter- nehmer.