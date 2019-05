Berlin/ Hochsauerlandkreis. Der heimische Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg kritisiert, dass sich SPD-Justizministerin Katarina Barley fast ein Jahr Zeit gelassen hat um ihren Gesetzentwurf zum Schutz vor Abmahnungen vorzustellen. „Bereits im vergangenen Juni hat der Deutsche Bundestag auf Betreiben der Union die Justizministerin dazu aufgefordert, bis zum 01. September 2018 einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem Kleine und Mittelständische Unternehmen, Selbstständige und Vereine wirksam vor Abmahnungen in Folge der neuen Datenschutzregelungen geschützt werden können. Danach ist erst einmal lange Zeit gar nichts passiert und ohne das Nachfassen der Union hätten wir auch in dieser Wo- che noch keinen Gesetzentwurf zu sehen bekommen“, so Sensburg.