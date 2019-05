Auch 2019 findet am Pfingstwochenende das traditionelle „Waldfest im Wäldchen“ statt! Für den Samstagabend hat der IG Unterm Knochen e.V. erneut die Liveband JUMP! aus Sundern gewinnen können. Ab 20 Uhr laden neben Bühne und Band, frische Cocktails und weitere Kaltgetränke wie auch Imbiss mit Fingerfood für den kleinen und großen Hunger zum Feiern und Tanzen in der einzigartigen ausgeleuchteten Waldkulisse ein. Am Pfingstsonntag folgt der Familientag, begleitet durch den Musikverein Sundern. Ab 11:00 Uhr stehen Spiele und Belustigungen für die kleinen Gäste bereit und es wird der Waldkönig ermittelt.

Die Fotos hat die Liveband JUMP zur Verfügung gestellt.