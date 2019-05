Mein Lieblingsplatz – Emil

Getz willze wissen, wo mein Lieblingsplatz is, woll? Schwierige Frage … Also, ich komm ja von Ostentrop wech, woll?! Da habe ich ganz viele Lieblingsplätze. Zum Beispiel den Wald. Hier gibt es nämlich ganz viel Wald und ich wohne direkt nebenan. Wie für mich alten Streuner gemacht! Hier kannste ganz herrlich spazieren gehen, auch wenn Du kein Hund bist. Oder Du gehst vom Dorfplatz auf den Zugangsweg zum Sauerland-Höhenflug. Kennste, woll?!

Fast 800 Menschen wohnen in Ostentrop und bestimmt bald halb so viele Ruijens, woll?! Wir haben sogar ‘ne Dorfkneipe. Die ist auch mein Lieblingsplatz. Der Wirt hat mir mal ‘ne Bifi geschenkt. Da hab ich gedacht, so muss es im Hundehimmel schmecken, woll?! Noch ‘n Lieblingsplatz ist bei de Nachbarn, woll?! Die haben Karnickel! Die riechen sooo lecker! Da gehe ich immer hin zum heimlich Schnüffeln. Mit den Karnickeln tät ich ja gerne mal ums Haus pesen. Nur so zum Spökes machen. Ehrlich!

Ach ja, fast hätte ich‘s vergessen! Die Pferde-Miste auf meinem Hof ist auch mein Lieblingsplatz! Da wusel ich immer gerne drin rum. Da weht ein Düftchen raus, das sach ich Dir! Herrlich, woll?!

Und Kuhkacke ist auch mein Lieblingsplatz. Da wälz ich mich immer so gerne drin. Am liebsten würde ich darin baden, woll?! Aber Frauchen schengt dann immer so. Mit am liebsten mag ich es auch bei Frauchen aufem Soffa. Aber nur, wenn se auch mit drauf liegt. Wenn ich vorher inne Kuhkacke war, darf ich nicht mit drauf. Verstehst Du auch nicht, woll?!

Aber mein aller-allerliebster Lieblingsplatz ist mein schön gemütliches Körbchen, woll?! Das hat Herrchen für mich gebaut. Ganz alleine! Und Frauchen hat ne schöne weiche Decke reingelegt. Auch ganz alleine. Wenn ich dann den ganzen Tag auf meinem Hof und in meinem Wald rumschlarwenzelt bin, dann mach ich es mir richtig bequem im Körbchen. Mach die Klüsen dicht und bis zum nächsten Morgen nicht mehr auf. Und dann träum ich von meinen anderen Lieblingsplätzen, woll?!