Vor einigen Wochen, am 19. März, trafen sich die Mitglieder der Werbegemeinschaft Schmallenberg in den funkelnagelneuen Tagungsräumen der Firma transfluid im Gewerbegebiet Lake zu ihrer alljährlichen Mitgliederversammlung. Die großzügigen und mit allen technischen Möglichkeiten ausgestatteten Tagungsräume des Schmallenberger Industrieunternehmens transfluid unterstrichen auf symbolische Weise die enge Zusammenarbeit der Einzelhändler und Handwerksbetriebe der Werbegemeinschaft mit den übrigen Gewerbebetrieben in Schmallenberg. Marcus Glade, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Schmallenberg, gab seiner Freude über seine bisherige, einjährige Tätigkeit als Vorsitzender mit den Worten Ausdruck: „Es macht Spaß, das WIR für Schmallenberg zu unterstützen und zu leben.“

WIR in Schmallenberg

Dieser Gemeinschaftssinn zog sich wie ein roter Faden durch die Versammlung und so waren auch schnell die Formalitäten und Wahlen erledigt. Gespannt warteten die anwesenden Mitglieder auf die Ergebnisse der vor einigen Monaten durchgeführten Mitgliederbefragung durch Christine Balkenhol von der Kompetenzschmiede Sauerland. Unter der Überschrift „Bringen wir gemeinsam Schmallenberg ins MORGEN-Land“ wurden anhand der Mitgliederbefragung Ziele, Konzepte und Maßnahmen für die weitere Entwicklung und die Zukunft der Kultur- und Einkaufsstadt Schmallenberg aufgezeigt. In den kommenden Monaten sollen diese Vorgaben in Arbeitskreisen verfeinert und mit Leben gefüllt werden und so die Basis für die weitere Arbeit der Werbegemeinschaft bilden.

Events mit großer Ausstrahlung

Unter allen diesjährigen Veranstaltungen und Aktivitäten ragen die Feiern zum 775jährigen Jubiläum der Stadt Schmallenberg mit einem Historischen Markt am 7. und 9. September und der 119. Deutsche Wandertag, Anfang Juli ganz besonders hervor. Gemeinsam mit den Verantwortlichen der beiden Events bringen sich die Mitglieder in die Programmplanungen und –umsetzungen ein.