Offene Gärten im Ruhrbogen 2019

52 Gärten in neun Kommunen öffnen ihre Pforten

Zum elften Mal finden in diesem Jahr die „Offenen Gärten im Ruhrbogen“ statt.

An sechs Terminen präsentieren sich private Gärten in Arnsberg, Balve, Fröndenberg/Ruhr, Hemer, Iserlohn, Menden (Sauerland), Neuenrade, Sundern sowie Wickede (Ruhr).

Die Besichtigungstermine für interessierte Gartenfreunde sind in diesem Jahr, jeweils zwischen 11 – 18 Uhr, der

Sonntag, 19. Mai 2019

Sonntag, 16. Juni 2019

Sonntag, 14. Juli 2019

Sonntag, 11. August 2019 und

Sonntag, 08. September 2019.

Am Samstag, 07. September 2019 in der Zeit zwischen 18 – 22 Uhr zeigen einige Gärten durch stimmungsvolle Beleuchtung ihren besonderen Reiz in Dämmerung und Dunkel der LichterGÄRTEN.

Umfassende Informationen erhält man durch die neue Gartenbroschüre, die auf 56 Seiten ausführlich alle teilnehmenden Gärten beschreibt und natürlich auch, ob Führungen, Getränke oder Kuchen angeboten werden. Im Internet sind alle Informationen und Aktualisierungen zum Projekt unter www.gaerten-im-ruhrbogen.de sowie die Broschüre als Download abrufbar.

Besucher*innen sollten beachten, dass nicht alle Gärten an allen Tagen geöffnet sind und die Öffnungszeiten variieren können. Hier bietet eine übersichtliche Tabelle in der Gartenbroschüre (Seiten 6 und 7) Hilfestellung.