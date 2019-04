Saalhausen / Kreis Olpe / Hochsauerlandkreis. Der Rat der Stadt Lennestadt hat in seiner gestrigen Sitzung den Bebauungsplan für das Baugebiet „WohnGut“ in Saalhausen einstimmig beschlossen. Damit geht eine fast dreijährige Planungszeit zu Ende.

Wolfgang Hilleke, Projektmanager der Volksbank Bigge-Lenne eG, zeigt sich hocherfreut, dass für dieses ehrgeizige Projekt im konstruktiven Zusammenspiel mit Politik und Verwaltung der Stadt Lennestadt gemeinsam Baurecht geschaffen werden konnte. „Einige unserer Fachplaner waren angesichts der vielen Herausforderungen zwischenzeitlich nicht sicher, ob wir es schaffen“, so Hilleke schmunzelnd.

In der Nähe des Saalhauser Kurparks TalVital sollen 60 „Servicewohnen“-Einheiten, 18 Plätze in Wohngemeinschaften und weitere 16 vollstationäre Pflegeplätze entstehen. Mit dem „Service Wohnen“ und dem „Gemeinschafts-Wohnen“ werden zwei hochattraktive Wohnformen geschaffen, die nicht nur die Stadt Lennestadt, sondern auch den Kreis Olpe insgesamt als Lebensraum stärken werden.

Allerdings sind die Kosten des Invests gegenüber den ersten Kalkulationen deutlich gestiegen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Dazu zählen u. a. neben komplexen Immissionsschutzmaßnahmen zwischen Freizeit – und Gewerbelärm, die Umlegung eines Bachlaufs, die spezielle Gründung der Gebäude aufgrund des recht sumpfigen Gebiets, umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen für Natur und Landschaft sowie insbesondere die in den vergangenen zwei Jahren deutlich gestiegenen Baukosten.

Dennoch haben nun auch die Gremien der Volksbank Bigge-Lenne eG endgültig „grünes Licht“ für den Bau der Seniorenwohnanlage im Kurort gegeben. Vorstand Michael Griese: „Wir freuen uns, dass es nun endlich losgeht mit dem Leuchtturmprojekt unseres neuen Geschäftsfeldes „Alter(n)sgerechten Wohnen. Mit dieser Investition schaffen wir gemeinsam mit unserem Partner, der WohnGut GmbH aus Olpe, ein hochattraktives Wohnangebot für ältere Menschen, die in einem breiten sozialen Umfeld aktiv und selbstbestimmt leben möchten, behaglich und sicher wohnen mögen und sich für den Pflegefall abgesichert und versorgt wissen wollen“.

Umfangreiche Standortanalysen haben gezeigt, dass Saalhausen mit seiner außergewöhnlichen Infrastruktur, der hochattraktiven Lage und dem ausgeprägten sozialen Umfeld geradezu ideale Voraussetzungen für eine solche Wohnanlage bietet.

Deshalb sind Volksbank und WohnGut vom Erfolg dieses außergewöhnlichen Angebots fest überzeugt und werden darin durch die schon rege Nachfrage bestärkt: Obwohl die Appartements voraussichtlich erst im Sommer 2021 bezugsfertig sein werden, umfasst die Interessentenliste bereits heute rund 60 Namen.

Nachdem die formalen Voraussetzungen nun geschaffen sind, beginnt in Kürze die Umsetzung des Projektes. Der Bauantrag ist bereits eingereicht, die Ausschreibungsverfahren starten im April. Mit dem Hochbau soll noch im Herbst begonnen werden. Damit ist der Weg für den Bau der Seniorenwohnanlage in Saalhausen frei.

Michael Griese betont zum Abschluss auch die wirtschaftliche Bedeutung des Projekts: “Unser Ziel ist es, WohnGut Saalhausen möglichst mit heimischen Unternehmen zu realisieren, um tunlichst viel unseres Invest in der Region zu halten. Das stärkt das heimische Handwerk und sichert Arbeitsplätze. Daneben schaffen wir in Saalhausen rd. 60 neue Ausbildungs- und Arbeitsplätze und bringen so zusätzliche Kaufkraft durch Bewohner, Besucher und Mitarbeiter in den Ort. Mit unserem neuen Geschäftsfeld decken wir also nicht nur eine zukünftig steigende Nachfrage nach alternsgerechten Wohnformen, sondern stärken zudem die heimische Wirtschaft und übernehmen so insgesamt weiter Verantwortung für unsere Region“.

Weitere Informationen zum Bauprojekt gibt es auf der Internetseite der Volksbank unter www.voba-bigge-lenne.de/servicewohnen.