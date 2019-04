Nah an den Bedürfnissen der Zielgruppe agierenProjekt #G.A.S.T. veröffentlicht die Ergebnisse seiner BedarfsanalyseSchmallenberg. Seit einem Jahr widmet sich das Projekt #G.A.S.T. (Gerne arbeiten im Schmallenberger Tourismus) der Fachkräftesicherung und -gewinnung in der Hotellerie und Gastronomie. Ein wichtiger Baustein wurde gleich zu Beginn bearbeitet, nämlich die Entwicklung einer Bedarfsanalyse, um herauszufinden „wo der Schuh drückt“ und welche Erwartungen Mitarbeitende sowie Arbeitgeber/innen an das Projekt haben. Im August 2018 erhielten Arbeitnehmer/innen sowie Arbeitgeber/innen im Schmallenberger Sauerland jeweils ausführliche Fragebögen, die mit Unterstützung von Frau Prof. Dr. Susanne Leder von der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede entwickelt worden waren. Sie lehrt und forscht dort mit den Schwerpunkten Marketing und Management im Tourismus sowie touristische Marktforschung.Unterschiedliche FragebögenDie verschickten Fragebögen enthielten jeweils angepasste Fragestellungen, die sich bei den Mitarbeitenden darum drehten, wie die momentane berufliche Situation aussieht, die Zufriedenheit damit, sowie um Ausbildung, Laufbahn und Fortbildungsmöglichkeiten. Auch die Motivation, einen Beruf in Hotellerie oder Gastronomie zu ergreifen, wurde erfragt. Arbeitgeber/innen hingegen wurden zur aktuellen Personalsituation in ihrem Betrieb befragt, zudem zu eigenen Maßnahmen zur Fachkräftebindung und -gewinnung und dazu, wie denn die optimale Qualifikation zukünftiger Mitarbeiter/innen aussehen sollte. Ganz allgemein konnten zusätzlich von allen Befragten Wünsche an das Projekt herangetragen werden.

Hohe Beteiligung und aussagekräftige Ergebnisse

Der hohe Rücklauf der Fragebögen war erfreulich und zeigt einmal mehr, wie sehr das Thema allen Beteiligten unter den Nägeln brennt. Projektleiterin Elke Spaller erklärt: „15 % der Arbeitnehmer/innen und 30 % der Arbeitgeber haben ihren Fragebogen zurückgesandt. Angesichts einer Rücklaufquote von 10 %, die normalerweise bei ähnlichen Befragungen zu erzielen ist, stimmt dieses Ergebnis uns sehr zufrieden. Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Beteiligten für das Engagement.“