Anzeige

Mit dem „Hopfenfest“ steht Arnsberg drei Tage im Zeichen des Bieres und die Besucher dürfen die Hopfenschorle in all ihren Facetten und Nuancen probieren. Probieren, diskutieren, neue Lieblingssorten entdecken: Bierfans begeben sich auf eine Geschmacksexpedition und haben die Möglichkeit, nach Lust und Laune zahlreiche unterschiedliche Biersorten zu testen. Hier findet jeder einen Anlass zum Biergenuss.

Am idyllisch angelegten Arnsberger Marktplatz bietet sich die einzigartige Möglichkeit zum Genuss des goldenen Gerstensaftes in toller Atmosphäre. Die Besucher*innen können sich untereinander austauschen, über Brauvorgänge diskutieren oder besondere Insidertipps zu einzigartigen Bieren bekommen.

Vom 30. Mai (Vatertag) bis zum 01. Juni 2019 stehen in festlich dekorierten Überseecontainern unterschiedliche Biersorten von vielfältigen Brauereien bereit. Von obergärigen Starkbieren über würzige Pale Ales bis hin zu Biercocktails ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die große Bierpalette wird durch leckere Speisen ergänzt: Street Food Trucks sorgen mit einem breiten Angebot für Snacks und kleine Köstlichkeiten.





Bierpass

Angeboten wird ein Bierpass in limitierter Auflage, den man zunächst online unter hopfenseidank.de kaufen kann. Die Gäste haben so die Möglichkeit, eine geführte Genusstour über das Bierfest zu machen. Der Bierpass beinhaltet 10 x 0,1 l Biere, Essensgutscheine, ein Festival-Bierglas, einen Jutebeutel des Festivals, sowie ein Bier-Cocktailbuch.

Das „Hopfenfest“ auf dem Neumarkt in Arnsberg – 3 Tage im Zeichen des Biers. Zum Wohl!

Öffnungszeiten:

Donnerstag, 30. Mai 2019: 14:00 Uhr – 22:00 Uhr

Freitag, 31. Mai 2019: 16:00 Uhr – 00:00 Uhr

Samstag, 01. Juni 2019: 14:00 Uhr – 00:00 Uhr

https://www.hopfenseidank.de/hopfenfest-arnsberg-2019/