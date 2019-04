Aus Landgasthof Faust wird Fotostudio

Björn Lülf und Carina Faust kommen zurück nach Schmallenberg

von Hermann-J. Hoffe

Unter dem Namen „Fotografie Björn Lülf“ bietet ein Team von begeisterten Fotografen, Food- und Produktstylisten sowie Bildbearbeitern seine kreativen Leistungen bisher vom Standort Olsberg aus an. Im kommenden Jahr ziehen Björn Lülf und seine Frau Carina Faust-Lülf nach Fleckenberg und bauen auf den Grundmauern des ehemaligen Gasthof Frisse-Faust ihr neues Fotostudio. Zu den Kunden von Björn Lülf zählen Hersteller, Verlage und Agenturen. Die Schwerpunkte liegen hier bei der Werbe-, Industriefotografie sowie Hotel- und Foodfotografie. Carina Faust-Lülf arbeitet mit ihrem Team als Hochzeitsund Porträtfotografin unter dem Namen Fotografie Carina Faust und begeistert durch emotionale und authentische Portraits.

Was mag der gelernte Fotograf und Koch Björn Lülf an seinem Beruf? „Zum einen liebe ich die Fotografie und deren kreative und technische Umsetzung und außerdem mag ich alles rund um das Thema Kochen und Genießen. In der Foodfotografie ergibt sich für mich genau diese Schnittstelle. Da ich beides von der Pike auf gelernt habe, bin ich in der Lage die Handwerke professionell zu verbinden“, erklärt der Koch und Fotograf. Mehr Infos hier. www.bjoernluelf.com und www.fotografie-faust.de