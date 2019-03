Das Duo „Morisot“ mit den beiden jungen Musikern Julia Koch und Viktor Soos gastiert am Montag, 1. April, mit dem Konzert „Sehnsucht“ in der Mescheder Stadthalle. Bildnachweise: Jonathan Koch / Marco Ganzmann

Duo Morisot gastiert in der Stadthalle Meschede

Meschede. Das Duo Morisot gastiert im Rahmen der Bundesauswahl „Konzerte Junger Künstler“ am Montag, 1. April, um 20 Uhr mit seinem Konzert „Sehnsucht“ auf Einladung des Kulturamtes der Stadt Meschede in der Stadthalle.

Obwohl Julia Koch und Viktor Soos noch sehr jung sind, können sie schon beeindruckende Erfolge nachweisen. Julia Koch ist Solo-Oboistin des London Symphony Orchestra, nachdem sie diese Position zuvor am Royal Danish Orchestra an der Königlichen Oper Kopenhagen inne hatte. Außerdem ist sie regelmäßig als Solo-Oboistin bei weiteren renommierten Orchestern Europas zu Gast, wie dem Bayerischen Staatsorchester in München. Diese Tätigkeiten ermöglichten es Julia Koch bereits, mit den namhaftesten Dirigenten unserer Zeit aufzutreten – Daniel Barenboim, Kirill Petrenko, Daniel Harding und Pierre Boulez.

Viktor Soos studiert seit 2015 an der Musikhochschule Lübeck Klavier bei Konrad Elser. Auch er pflegt bereits eine rege Konzerttätigkeit, die ihn unter anderem nach Chile, Finnland, Frankreich, Italien und Tschechien, in die Philharmonie Essen, das Gewandhaus zu Leipzig und in die Laeiszhalle Hamburg führte. Radioaufnahmen entstanden beim Deutschlandfunk, NDR, MDR, WDR und SWR. Beide Musiker wurden 2017 Stipendiaten des Deutschen Musikwettbewerbs, verbunden mit der Aufnahme in die Bundesauswahl „Konzerte Junger Künstler“.

„Sehnsucht“ ist die Überschrift des Konzertes in der Stadthalle. Auf dem Programm des Abends stehen Werke von Camille Saint-Saens, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Maurice Ravel, Robert Schumann und Francis Poulenc. Karten für dieses Konzert sind zum Preis von 14,80 (ermäßigte Karten) bei der Tourist-Info Meschede, (Tel. 0291/205-350), Le-Puy-Straße, sowie bei allen anderen Reservix-Vorverkaufsstellen, über die Homepage der Stadt Meschede unter www.meschede.de/kartenvorverkauf und an der Abendkasse erhältlich.