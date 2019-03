Eine Buchvorstellung

Der Roman „Herzkartoffel“ schildert anschaulich, wie eine Kindheit in den 50er Jahren im Sauerland aussehen konnte. Heiner, der junge Protagonist, wächst in einem Dorf auf, in dem er jeden mit Namen kennt. Charaktere wie Onkel Otto und Oma Johnke sorgen dafür, dass auch der Leser sich geborgen fühlt und nachvollziehen kann, wie herzlich und verbunden das Sauerland und seine Einwohner sind.

Heiner muss sich in seiner Jugend schon mit einer Menge an Dingen auseinandersetzten. Konfrontation mit dem Tod etwa, dem familiären Alltag natürlich auch und ebenso mit der ersten Jugendliebe. Mit dem Einritt in die Schule lässt er den Großteil seiner Kindheit hinter sich, wird mit der harten Realität der Welt konfrontiert und entdeckt, dass das Leben nun mal nicht fair ist. Unterstützung erhält er dabei durch seine Freunde, die ihm zur Seite stehen und die ebenfalls immer auf ihn bauen können. Zusammen überstehen sie die Folgen ihrer Kinderstreiche aber auch Unglücksfälle mit dramatischen Folgen. Dreh- und Angelpunkt ist dabei immer das Sauerland, das eine Art Geborgenheit ausstrahlt, in die man gerne für ein paar Stunden eintaucht. Die ländliche Gegend im Kontrast zu damaligen größeren Städten wie Arnsberg oder auch Köln wirkt einladend und familiär. Ereignisse wie das Schützenfest oder auch ein Waldausflug mit der Schule setzen interessante Höhepunkte. Im Roman geht es allerdings auch um soziale Unterschiede, wie dem Einfluss auf das tägliche Leben durch die Arbeit. Durch die vielen kürzeren Kapitel entsteht ein angenehmer Lesefluss, sodass man sich die Geschichten rund um Heiner sehr gut einteilen kann.

Am Ende des heimatlichen Romans bekommt man ein bisschen Heimweh nach dem idyllischen Sauerland und auch eine heimliche Sehnsucht nach Heiner, einem wirklich angenehmen Erzähler, der einen auf dieser kleinen Zeitreise so treu begleitet hat. (cw)

Herzkartoffel – Hellmut Lemmer, WOLL-Verlag, ISBN 978-3-943681-91-8, Taschenbuch

Der Roman ist am 18.März erschienen. Sie erhalten ihn ab sofort in den Sauerländer Buchhandlungen und auch bundesweit über die bekannten Vertriebsstellen.