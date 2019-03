Benefizkonzert der Big Band der Bundeswehr am 25.06.2019 im Jagdschloss Herdringen

Sänger MARCO MATIAS kommt im Juni ins Jagdschloss Herdringen

Die Big Band der Bundeswehr spielt am 25.Juni 2019 im Innenhof des Jagschlosses Herdringen für den guten Zweck. Der Eintritt zu der Open Air Sommerparty ist kostenfrei.

Die Bundeswehr wird mit einem Sänger das Publikum begeistern.

Der aus Portugal stammende Sänger steht für stimmlich-musikalisches Spitzenniveau

und seine ganz besondere Verbindung zum Publikum. Er schafft es gleichermaßen, mit

leisen, eindringlichen Tönen zu berühren, als auch ausgelassen mit dem Publikum zu feiern!

Hochprofessionell, stylisch und dabei stets relaxed. Marco Matias auf der Bühne zu wissen,

bedeutet, dass man sich neben einer erstklassigen Performance auch auf einen charmanten

Sänger und exzellenten Künstler freuen darf. Dabei ist der Sänger vor allem eins: authentisch – und genau dafür liebt ihn sein Publikum!

Der mehrsprachige Sänger (deutsch, englisch, portugiesisch und spanisch) performt souverän und mit viel Herz Genre übergreifend von Lounge & Jazz über Pop & Rock bis hin zu Soul, Latino-Grooves u.v.m. Mit eleganter Vielfältigkeit und professioneller Stilsicherheit überzeugt der Künstler mit dezenter Dinner- und Lounge- Musik, wie auch als druckvoller Party- und Show Act. Matias hat mit weltweiten Auftritten als erfolgreicher Live-Frontmann und als Studiomusiker für bekannte TV-Produktionen unzählige Erfahrungen gesammelt. Seit 2017 steht er nun mit der Big Band der Bundeswehr auf der Bühne und erfüllt sich damit den Traum von einem großem Klangkörper, der sprichwörtlichen Showtreppe und weltweitem Tourbetrieb mit einem in Europa einzigartigen Show- und Unterhaltungs-orchester. Bei der Swing Formation in Uniform hat er seinen Platz gefunden – denn Marco Matias groovt mit so viel Leidenschaft, Power, Dynamik, Charme und Feeling, dass man sich einfach nicht entziehen kann.

Seine Auftritte als Sänger bei den „Eurovision Song Contests“, „Die deutsche Stimme“ oder bei „Wetten dass…“ und anderen TV-Shows im In- und Ausland zeigen immer wieder

nachhaltig sein großartiges Format. Steht er mal nicht selber im Rampenlicht, so arbeitet Matias als Backing-Singer für Größen wie Tony Hadley (Spandau Ballet), Nelly Furtado, José Feliciano, Marla Glen, Max Mutzke oder Peter Schilling.

Freuen Sie sich auf einen einzigartigen Abend mit Musik aus SWING – ROCK – POP auf großer Showbühne im Innenhof des Jagdschlosses Herdringen.

Der Dienstagabend im Sommermonat Juni (25.06.2019 — 20 Uhr (Einlass 18 Uhr)) sollte schon heute im Kalender fest notiert sein.