Zusammen ist man weniger allein

Am 1. April öffnen sich am Paul-Falke-Platz 2 in Schmallenberg, im „Sophie-Stecker-Haus“, zum ersten Mal die Türen der Tagespflege St. Alexander. Eine Zahnarztpraxis und eine Wohnung sind dem neuen Angebot der Caritas Altenpflege gGmbH gewichen, das nun täglich bis zu 18 Seniorinnen und Senioren eine geordnete Tagesstruktur bietet. Personen ab Pflegegrad zwei können hier den Tag in Gemeinschaft erleben und somit aus der eventuellen Einsamkeit in den eigenen vier Wänden herausholt werden. Leiterin der Einrichtung ist Petra Henke, die die individuellen Wünsche und Anregungen der Tagesgäste in den Mittelpunkt der Betreuung stellt.