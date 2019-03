Bunt gemixt und frühlingshaft ist das Programm, das die Besucher am 7. April beim Esloher Frühling erwartet. Der Verein Eslohe Aktiv, ein Zusammenschluss der Geschäftsleute und Gewerbetreibenden, setzt dabei auf Altbewährtes aus den Vorjahren. Verkaufsoffene Geschäfte von 13 – 18 Uhr, kostenloses Kinderprogramm mit allerlei Kurzweiligem für die jungen und junggebliebenen Gäste wie zum Beispiel Bullriding die Rollende Waldschule oder Kinderschminken.

Als Walking Act präsentieren Schwiegermutters Lieblinge Livemusik. Anschließend ab 17 Uhr ist vor der Sparkasse das Duo Cantare zu hören. Die Geschäftsleute möchten mit verschiedenen Gewinnspielaktionen bei den Kunden punkten und zeigen, dass der neue Slogan „Kaufen, wo ich wohne“ seine Berechtigung hat. In vielen Läden gibt es dazu lohnenswerte Rabattaktionen und kleine Frühlingsüberraschungen zum Mitnehmen. Ein Blütenmeer bei Weber Garten & Floristik wird für das passende Ambiente sorgen.

Gespannt sein darf man auch, ob man zu den glücklichen Gewinnern der Esloher Glückswochen zählt. Vom 25.03. bis 07.04.2019 werden für einen Einkauf in Eslohe Glückslose in den Geschäften ausgegeben. Ob man sich über einen der zahlreichen Gewinne – verschiedene Gutscheine des ortsansässigen Einzelhandels – freuen kann, oder aber zusätzlich über einen der Hauptpreise in Form von Gutscheinen von Eslohe-Aktiv über 600 Euro, 400 Euro oder 200 Euro, entscheidet die Verlosung im Rahmen des Esloher Frühlings, die um 16 Uhr stattfindet.

Fotos: M. Stellpflug