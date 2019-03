„ALLES MEGA – Gut ist nicht gut genug“

Das neue Comedy Live Programm ab 2019

Versprochen: ab jetzt ist alles mega. Auch bei Ihnen! Ob Partnerschaft, Power-Diät, Pärchenclub oder Pubertät: Rüdiger Hoffmann geht dahin, wo es weh tut. Und zwar vor Lachen.

Scheitern als Schicksal und Chance: Rüdiger Hoffmann wird Ihr Leben verändern – einen ganzen Abend lang.

Gönnen Sie sich das. Sie haben es sich verdient!

Alle Termine und Tickets gibt es unter www.ruedigerhoffmann.com

Rüdiger Hoffmann live mit „alles MEGA – Gut ist nicht gut genug“

am 06. April 2019

um 20.00 Uhr