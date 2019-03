Bianca-Maria Clemens als neue Regionalmarktleiterin Privatkunden vor Ort vorgestellt / Andreas Humberg übernimmt neue Aufgabe

Winterberg / Medebach / Hallenberg. Regionale Nähe und Verbundenheit zu ihren Kunden ist der Volksbank Bigge-Lenne sehr wichtig. Um diese Nähe und Verbundenheit weiter zu stärken, hat die Volksbank eine personelle Weichenstellung vorgenommen. Mit Bianca Clemens ist ein „Eigengewächs“ zur Regionalmarktleiterin Privatkunden ernannt worden. Sie übernimmt damit die Aufgaben von Andreas Humberg, der innerhalb der Volksbank eine neue verantwortungsvolle Aufgabe im Bereich der Zukunftsprojekte übernehmen wird, um die Bank auf die anstehenden Veränderungen durch die Digitalisierung vorzubereiten.

Bianca-Maria Clemens trägt damit die Führungsverantwortung für die Region Winterberg, Medebach und Hallenberg. Die 28-jährige gelernte Bankkauffrau lebt seit fünf Jahren in Hesborn. Eine ihrer Hauptaufgaben in den nächsten Monaten wird sein, die Mitarbeiter bei der kontinuierlichen Verbesserung der Beratungsleistungen zu unterstützen. „Wir möchten unseren Mitgliedern und Kunden mehr bieten als sie erwarten“, betont Clemens. „Die Ziele unserer Kunden stehen bei uns im Vordergrund und nicht der Verkauf eines bestimmten Finanzproduktes“, so die neue Regionalmarktleiterin weiter.

Die gebürtige Neuastenbergerin kennt das Bankgeschäft von der Pike auf und blickt auf langjährige Erfahrung als Kundenberaterin in Hallenberg, Hesborn und Medebach zurück. 2015 schloss sie ein berufsbegleitendes Studium mit dem Titel Bachelor of Business Administration ab. Es folgten verschiedene interne Weiterbildungen und Projekttätigkeiten bei der Volksbank. „Bianca Clemens ist auch privat in ihrem neuen Zuständigkeitsbereich zu Hause und von daher mit Land und Leuten bestens vertraut“, führte Bereichsleiter Markus Grobbel bei der Vorstellung aus. Bereits seit über 10 Jahren ist sie Kassiererin der Freiwilligen Feuerwehr Neuastenberg. Neben der Feuerwehr zählt Sport zu den Hobbies von Bianca Clemens.