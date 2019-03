Wachstumspotenziale für das Sauerland als Wirtschaftsstandort

Das Sauerland ist nicht nur für seine schöne Mittelgebirgslandschaft bekannt, sondern die Region gilt ebenfalls als attraktiver Standort für Unternehmen. So bietet das Sauerland Unternehmen nicht nur eine gut ausgebaute Infrastruktur, sondern ebenfalls ein enormes Wachstumspotenzial. Darüber hinaus bietet das Sauerland ansässigen Unternehmen noch viele weitere Vorteile. Welche das im Detail sind, verrät dieser Artikel.

Welche Vorteile bietet das Sauerland gegenüber anderen Wirtschaftsregionen in Deutschland?

Das Sauerland bietet für Unternehmen gleich eine ganze Reihe an Vorteilen. Ein wesentlicher Pluspunkt ist hierbei das dichte Verkehrsnetz und die unmittelbare Nähe zu Metropolen wie dem Ruhrgebiet. Auch der bunte Branchennetzwerk vor Ort ist ein wesentliches Kennzeichen des Sauerlandes. So besteht die Wirtschaftsregion Sauerland in erster Linie aus einem starken Mittelstand und erfolgreichen Familienunternehmen. Doch auch große Weltmarktführer und Vorreiter im Bereich innovativer Technologien sind im Sauerland zahlreich vertreten. Neben der Land- und Forstwirtschaft sowie dem Tourismus spielt vor allem das produzierende Gewerbe eine wichtige Rolle in der Region. Mit einem über 40-prozentigen Beschäftigungsanteil in diesem Bereich zählt Südwestfalen zu den drittstärksten Industrieregionen in Deutschland. Schwerpunktbranchen sind in diesem Zusammenhang der Automobil-, Maschinen- und Werkzeugbau.

Was sind weitere, kennzeichnenden Standortfaktoren des Sauerlandes?

Neben der hervorragenden Infrastruktur und dem gesunden Wirtschaftsmix ist insbesondere die geografische Lage des Sauerlandes ein wichtiger Standortfaktor. So ist zum Beispiel das Ruhrgebiet mit seinen zahlreichen Universitätsstandorten wie unter anderem Bochum, Dortmund und Essen eine vielversprechende Quelle für ausgebildete Nachwuchskräfte. Dieser Faktor verleiht dem Sauerland darüber hinaus eine außerordentlich gute Zukunftssicherheit. Ob Industrieunternehmen wie Hersteller von Kreiselpumpen-Technik oder Betriebe aus dem digitalen Bereich: Allein die Standortwahl kann im Kampf gegen den Fachkräftemangel große Auswirkungen haben. Ein weiterer Vorteil des Sauerlandes ist die hohe Lebensqualität. Trotz der boomenden Wirtschaft ist das Sauerland naturbelassen und sehr stark kulturell geprägt. Nicht umsonst ist das Sauerland ein begehrtes Reiseziel.

Welche aktuelle Entwicklung prägt die Region rund um das Sauerland?

Zwar ist das Sauerland in erster Linie für seine klassischen Industriezweige und den Tourismus bekannt, allerdings erleben auch moderne Branchen derzeit einen Boom. Vor allem die Digitalisierung steht für nationale und internationale Unternehmen vor Ort derzeit im Fokus. Insbesondere bei mittelständischen Unternehmen aus dem B2B-Bereich ist der Handlungsbedarf hier recht groß. Ein großer Vorteil für Unternehmen im Sauerland ist hier die Tatsache, dass Entwicklungen dieser Art gezielt durch Wirtschaftsverbände und andere Institutionen gefördert werden. Auch die Förderung der Elektromobilität und der Ausbau der erneuerbaren Energien sind derzeit zentrale Themen in der sauerländischen Wirtschaft.

Was für Vorteile bringt die Entwicklung für die Menschen im Sauerland mit sich?

Die boomende Wirtschaft in Sauerland bringt auch für die Einwohner der Region zahlreiche Vorteile mit sich. In erster Linie ist hier natürlich das gesteigerte Jobangebot und die damit verbundene Zukunftssicherheit hervorzuheben. Aufgrund der großen Nähe zur Natur und dem attraktiven Freizeitangebot im Sauerland ergibt sich so eine hervorragende Work-Life-Balance. Dank der hohen Attraktivität der Region zieht es immer mehr Menschen in das Sauerland, was ebenfalls eine positive Entwicklung ist. So ist damit zu rechnen, dass auch in Zukunft die Lebensqualität in Südwestfalen weiter ansteigen wird.

Was gibt es abschließend zum Thema zu sagen?

Das Sauerland ist nicht nur durch wirtschaftliche Vielfaltigkeit und Stabilität gekennzeichnet, sondern weist ebenfalls einen anhaltenden Boom auf. Da die Region Unternehmen und Arbeitnehmern gleich eine ganze Reihe an Vorteilen bietet, zahlt sich ein Standortwechsel nach Südwestfalen in vielen Fällen aus. (PS)