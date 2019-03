Sauerland Höhenflug Trailrun mit vergünstigter Anmeldung

Der Sauerland Höhenflug Trailrun in Sundern-Hagen geht am 09. Juni 2019 in die 6.

Runde! Nach bisher 5 sehr erfolgreichen und ausgebuchten Veranstaltungen hat sich

der Ski-Club Hagen-Wildewiese wieder viel vorgenommen! Mit Unterstützung des

Sauerland Tourismus und des Naturparks Sauerland-Rothaargebirge laufen die

Vorbereitungen auf Hochtouren.

Der Anmeldestart verlief erfolgreich und bereits 300 Läufer und Läuferinnen haben

sich schon angemeldet. Bis zum 7. April können sich auch alle anderen Sportler

noch den „Early-Bird Tarif“ sichern. Das ist auf 3 verschiedenen Distanzen möglich:

5km, 10km oder die Halbmarathondistanz.

Ein Schülertrailrun findet zum vierten Mal über 1 bzw. 1,7 km statt. Unterstützt wird

der Schülertrailrun von der Volksbank Sauerland, die die Anmeldegebühren

übernehmen. So können sich alle Kinder in den Altersklassen U8-U16, die am

Schülertrailrun teilnehmen möchten, kostenlos anmelden.

Die Anmeldung ist für alle Distanzen ab sofort auf der bekannten Homepage www.hoehenflug-trailrun.de freigeschaltet.

Zum dritten Mal ist der Sauerland-Höhenflug-Trailrun Wertungslauf für den

Volksbank Sauerland Laufcup bei folgenden Strecken: 10 km (Erwachsene), 5 km

(Jugend) und 1,7 bzw. 1 km (Schüler). Auf der neuen Homepage www.volksbanksauerland-lauf-cup.de gibt es dazu weitere Informationen.