Nightwash in Attendorn

Nightwash kommt am 25. April in die Stadthalle

Mit dabei:

Sven Bensmann

Sven Bensmann ist Anfang 20, kommt aus Hagen a.T.W., hat zwar ein paar Gramm zu viel auf den Rippen aber den Schalk im Nacken. Nach einem Pop-Musikstudium als Sänger und Gitarrist ist das Entertainer-Naturtalent mit dem Aussehen eines adipösen Gorillas und der Stimme eines Rotkehlchens jetzt auf den deutschen Comedybühnen zu sehen, hat es auf Anhieb in das Finale des ,,Quatsch Comedy-Club Talentschmiede“ im Juni 2015 geschafft, nimmt im Oktober am ,,Nightwash-TalentAward“ teil und rief seine eigene Comedy Mix-Show, die ,,Kleinstadtcomedy“ in Meppen ins Leben, die im März 2015 vor mehr als 300 Zuschauern Premiere feierte. Umrahmt von seinen Songs über Dorfleben, Übergewicht und die dunkelsten Seiten unserer Gesellschaft, liegt Bensmanns´ Stärke im Stand up mit seinem Publikum. Er stellt alltägliche Dinge dar und denkt dabei stets um eine amüsante, abstruse Ecke weiter. Egal wie es auch kommt, Sven verliert eins bei seinen Auftritten ganz sicher nicht aus den Augen: Das Publikum. Im Austausch mit seinen Zuschauern schafft der junge Unterhalter eine ganz besondere Wundertüte, bei der er nicht einmal selber genau weiß, was sich darin verbirgt. Aber auch wenn es nicht immer so aussieht, Sven Bensmann hat immer alles im Griff, vor allem dann, wenn man nicht damit rechnet.

Thomas Schmidt

Dieter Bohlen, Costa Cordalis und Wolfgang Joop würden definitiv vor Neid erblassen. Denn Thomas Schmidt hat das, wovon viele Männer und alle Frauen träumen: eine biologische Uhr, die immer nachgeht. Die langsamer tickt als der erbarmungslose Abriss-Kalender an Omis Küchenwand. Ein physiologisches Wunder. Denn Thomas Schmidt sieht jünger aus, als er schon ist, nämlich 31. Sein Dilemma: Er sieht viiiiiel jünger aus. Sehr viel jünger. Der Kölner Comedian weiß nur zu gut, wie es sich anfühlt, weniger Bartwuchs zu haben als Flipper. Er weiß, was es bedeutet, auf dem Pausenhof der neunjährigen Nichte als Mitschüler gehänselt zu werden. Und an der Kasse im Supermarkt den Ausweis zücken zu müssen. Alltägliche Absurditäten, die er jedoch genüsslich aufsaugt, originell verarbeitet und auf der Bühne mit einer beeindruckenden Gelassenheit präsentiert. Er ist das personifizierte Trockendock der Deutschen Comedy. Cool, souverän und dabei wohltuend bodenständig. Denn im Grunde führt Thomas ein nahezu normales Leben. So wie wir alle. Trotzdem kommt er damit irgendwie nicht klar. So wie wir alle. Und deshalb entführt er uns in die Tücken und Skurrilitäten seines, unseres Alltags. Authentisch und immer mit dem Gespür für den besonderen Blickwinkel überrascht er seine Zuschauer. Da mutiert der Tankstellenbesuch schon mal zu einer ernsthaften Sinnkrise. Und sind Chips-Dosen vielleicht tatsächlich diskriminierend? Thomas Schmidt klärt uns auf. Lässig und extrem lustig.

Thorsten Bär

Thorsten Bär, VADDER UNSER Die Serie ,,Familien im Brennpunkt“ ist ein Witz dagegen, was ich zu Hause erlebt habe“, so der Wahlhamburger Stand-Up-Comedian und Moderator Thorsten Bär. Konsequent schreibt er ein Comedy-Programm, das die Dominanz seines ,,Vadders“ zum Thema macht. ,,Immer wenn du anpackst, isses, als würden zwei Leute loslassen!“ Das ist nur einer der Sprüche, der Thorsten Bär zu ,,Vadder Unser“ – seiner persönlichen Hommage an den eigenen Vater inspirierte, mit dem der Sohn einiges auszustehen hatte. Er erzählt lebhaft vom gemeinsamen Heimwerkern, Familienurlaub oder Ausflügen in den Supermarkt. Und je älter Vadder Schosch wird, desto komischer werden die Geschichten die der hessische Comedian zum Besten gibt.

Timon Krause

Geboren in Deutschland, ausgebildet in Neuseeland und ansässig in Amsterdam, ist Timon Krause mit seiner Show bereits durch alle fünf Kontinente gereist. Nach einer Kleinkunst- und Kabarett-Ausbildung an der Paul van Vliet Academie in den Haag studiert der Mentalkünstler heute Philosophie in Amsterdam. Für Timon Krause ist Magie die Passion seines Lebens. Schon im Alter von 16 Jahren publizierte er sein erstes Buch zum Thema Gedankenlesen. Er ist amtierender ‚Best European Mentalist‘, und damit der jüngste Gedankenleser der je diesen Titel verliehen bekam.

Sertac Mutlu

Sertaç Mutlu ist ein wahres Überraschungspaket. Denn der junge Kölner begeistert vom ersten Moment mit seiner Vielfalt auf der Bühne. Mit seinem Talent in verschiedene Figuren zu schlüpfen lässt er das Publikum Menschen entdecken, die wir alle kennen – ob den typischen Dönermann, aufgepumpte Fitnessstudiobesitzer oder die genervten Kasserieren. Und trotz allem sitzen seine Beobachtungen fern ab aller Klischees. Sympathisch machen den Knuddelbären mit den Bambiaugen auch seine rotzfreche Attitüde und seine Themenvielfalt. Coole Act Outs und starke Gags machen aus Sertaç einen Stand Up Comedian für jede Generation. Das katapultierte ihn 2014 ins Finale des NightWash Talent Awards und macht ihn seit dem zu einem gern gesehen Gast auf Comedy-Bühnen im ganzen Bundesgebiet.

Tickets gibt es unter www.eventim.de & unter www.rhein-konzerte.de

Stadthalle Attendorn

Breslauer Straße 40, Attendorn

25. April 2019

Beginn: 20 Uhr Einlass: 19 Uhr

VVK: 25,20 Euro