„Frühlingserwachen” der Fachwelt Olsberg läutet die verkaufsoffenen Sonntage 2019 in Olsberg und Bigge ein!

„Frühlingserwachen” der Fachwelt Olsberg läutet die verkaufsoffenen Sonntage 2019 in Olsberg und Bigge ein!

Nach einem milden Winter und den ersten Frühlingstagen im Februar erwartet die Fachwelt Olsberg mit Spannung den ersten Aktionssonntag in diesem Jahr, der wie in den beiden vergangenen Jahren durch die Zusammenlegung mit den HSKBau und Energietagen bereits am 17. März in Olsberg und Bigge stattfindet. Nichtsdestotrotz hoffen die Initiatoren, dass die Veranstaltung ihrem Namen „Frühlingserwachen” alle Ehre macht und trotz der verhältnismäßig frühen Terminierung mit schönem Frühjahrswetter, Sonnenschein und angenehm milden Temperaturen aufwartet und die Besucher somit zum Schlendern und Bummeln durch die geöffneten Ladenlokale einlädt. Dabei gibt es an diesem Tag in erster Linie die neuesten Frühjahrskollektionen der zahlreichen Mode- und Schuhgeschäfte, österliche Dekorationen und jede Menge frischer Ideen für Ihr Zuhause zu entdecken, die den Frühling willkommen heißen und Lust auf das Osterfest und die bevorstehende Jahreszeit machen. Wer die Osterdeko samt seiner gefiederten Boten hingegen lieber selber gestalten möchte, ist bei Mikado in der Ruhrstraße genau richtig. Am großen Kreativtisch von Stefanie Brüschke sind alle kleinen und großen Bastelfreunde herzlich willkommen, um dort niedliche Hühner aus Styroporkugeln und Betonpaste anzufertigen.

Neben den von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffneten Geschäften in Olsberg und Bigge findet in der Olsberger Konzerthalle parallel dazu noch die genannte Publikumsmesse HSKBau Haus & Energie statt, bei der die Fachwelt-Mitglieder aus dem Handwerksbereich den Besuchern ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Hier können sich vor allem Bauherren, -interessierte sowie all diejenigen, die ihr Zuhause sanieren, renovieren oder verschönern wollen, ausführlich über die Themen Bauen, Wohnen, Gartengestaltung und vieles mehr informieren. Zahlreiche Fachvorträge, Vorführungen und Workshops runden die HSKBau und Energietage ab. Komplettiert wird das umfangreiche Veranstaltungsangebot an

diesem Wochenende durch die „Hochzeitsmesse & Festlichkeiten”, die parallel dazu im kleinen Saal und auf der Empore der Konzerthalle stattfindet. Heiratswillige und verlobte Paare sowie alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich hier jede Menge Inspirationen, Tipps und Anregungen für die bevorstehende Hochzeit oder Familienfeier zu holen. Präsentiert und angeboten werden Braut-, Abend- und Herrenmode, Fotografie, Schmuck, Floristik, Catering, Reisen u. v. m. Beide Messen öffnen jeweils am Samstag und Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr ihre Pforten. Der Besuch ist jeweils kostenfrei.

Des Weiteren laden die zahlreichen Restaurants und Cafés vor Ort zu einer kleinen Stärkung zwischendurch oder bei größerem Appetit auch zu vielen kulinarischen Genüssen ein. Schauen Sie in den Geschäften, der Konzerthalle und bei den Gastronomen vorbei und nutzen Sie dieses vielseitige und breit gefächerte Angebot vor Ort. Es lohnt sich!