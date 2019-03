Kangaroos wollen Entscheidungsspiel erzwingen

Jetzt geht es um alles! Im Heimspiel des Playoff-Achtelfinals gegen den FC

Bayern Basketball benötigen die Iserlohn Kangaroos am Samstagabend einen

Erfolg, um dann am darauffolgenden Samstag in ein entscheidenden drittes Auswärtsspiel zu gehen.

Die Enttäuschung bei Spielern und Verantwortlichen nach der 74:85-

Auftaktniederlage war groß. Doch schon auf der langen Rückfahrt aus der bayrischen

Landeshauptstadt setzte sich bei Headcoach Milos Stankovic der Optimismus durch:

„Wir werden alles daran setzen, noch einmal nach München zu fahren und dort die

Entscheidung über den Viertelfinaleinzug in der Hand zu haben.“

Der Iserlohner Trainer hat das Auftaktspiel bereits umgehend analysiert und wird nun

mit seinen Akteuren gezielt an den Defiziten arbeiten. Insbesondere die

durchwachsene Verteidigung stieß Stankovic negativ auf, denn die Bayern erzielten

satte 85 Punkte bei guter Quote. Bereits im ersten Viertel kassierten die Kangaroos

28 Zähler, 21 davon aus der Distanz. So reichten auch eine solide Offensivleistung

und 74 Punkte in fremder Halle nicht für einen Auftaktsieg.

Dennoch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, wie Stankovic betont. „Wir

gehen sehr optimistisch in das Spiel. Und vor unseren Fans zu spielen, macht es

natürlich einfacher“, vertraut der 30-Jährige auf die Unterstützung des treuen

Publikums. Neben diesem Pfund sprechen auch die Statistiken für die Iserlohner:

Noch nie seit dem Wiederaufstieg 2014 wurde ein Achtelfinalspiel in eigener Halle

verloren (Bilanz: 5-0). Und auch gegen die Bayern unterlagen die Kangaroos noch

nie vor heimischer Kulisse. Zuletzt gab es in den Playoffs vor zwei Jahren zwei

knappe Heimsiege.

Damit dies so bleibt, werden Stankovic und seine Akteure eine intensive

Trainingswoche mit insgesamt sieben Einheiten abhalten und sich genauestens auf

die Talentschmiede aus dem Süden vorbereiten. „Wir werden bereit sein!“, verspricht

der Headcoach. Tickets für das Playoff-Duell mit den Bayern gibt es wie gewohnt im

Online-Vorverkauf oder am Samstagabend an der Abendkasse. Die Matthias-Grothe-

Halle öffnet um 18 Uhr, Tip-Off ist um 19:30 Uhr.

Iserlohn Kangaroos – FC Bayern Basketball II, Playoff-Achtelfinale Spiel 2,

Samstag, 9. März, 19:30 Uhr, Matthias-Grothe-Halle

