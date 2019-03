Carl-Julius Cronenberg zu Gast bei der Wirtschaftsförderung Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V.

Schmallenberg. Hoher Besuch aus Berlin bei der Wirtschaftsförderung Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. (SUZ) – Carl-Julius Cronenberg, FDP, Mitglied des deutschen Bundestages, hat das SUZ-Team besucht und sich über die Arbeit für den Wirtschaftsstandort Schmallenberg erkundigt.

SUZ-Vorsitzender Heinz-Josef Harnacke und Melanie Schiffer gaben einen Rückblick über 11 Jahre SUZ-Arbeit. Realisierte Projekte, wie den Breitbandausbau im Gewerbegebiet Lake oder über die Projekte der Fachkräftegewinnung wie z.B. der Ausbildungsatlas Schmallenberg wurden vorgestellt. Cronenberg zeigte sich begeistert über die Institution SUZ mit mehr als 200 heimischen Unternehmen und die bereits realisierten Projekte. Durch die Einbindung von Unternehmen in die Wirtschaftsförderung sei SUZ vorbildlich für andere Kommunen und Städte. Als gebürtiger Arnsberger sei Cronenberg bestens mit den Strukturen der Region vertraut und schätze das Engagement von SUZ sehr. Auch in Berlin weise er immer wieder auf die positiven Seiten des Sauerlandes hin.

Seitens SUZ wurde auf die dringende Notwendigkeit der gesundheitlichen Versorgung der ländlichen Region hingewiesen. Die medizinische Versorgung in der Stadt Schmallenberg, als flächenmäßig größte kreisangehörige Stadt NRWs, müsse durch Ärzte als auch durch das Krankenhaus in Grafschaft weiter ausgebaut und gestärkt werden. Durch die Ansiedelung des DRK-Bildungsinstituts für Gesundheitsberufe zum Herbst 2019 ist bereits ein erster Schritt in Richtung Pflegekräftegewinnung gemacht worden.

Dankbar für den wertvollen Austausch aus der heimischen Wirtschaft zeigte sich Carl-Julius Cronenberg am Ende des Gespräches. Als Sauerländer sei ihm der Austausch mit den Institutionen vor Ort im Sauerland sehr wichtig, um sich auch in der Politik für sauerländische Region einzusetzen.