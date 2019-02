Warstein. Bier- und Cocktailliebhaber aufgepasst, Warsteiner erfrischt mit zwei neuen Biermixes: Warsteiner Summer Breeze mit Minz-Limettengeschmack und Warsteiner Sunrise mit Orangen-Granatapfelgeschmack. Zwei Biermixes, die Lust auf den bevorstehenden Sommer machen, mixotisch anders sind und durch ihren auffälligen Look in jedem Getränkeregal hervorstechen. Ob Party, Bar, Festival oder lieber mit Freunden zu Hause – beide Mixes sind der perfekte Begleiter. Ab März sind beide Produktneuheiten in Handel und Gastronomie verfügbar. Begleitet wird die Produkteinführung über Social Media, Produktsamplings und Zweitplatzierungen im Handel.

Die neuen Warsteiner Biermixes Summer Breeze und Sunrise klingen mixotisch anders und erinnern an Cocktails in einer Bar in New York, Buenos Aires oder Singapur. „Wir haben uns bei beiden Neu-Kreationen von der internationalen Barszene inspirieren lassen. Warsteiner Sunrise ist ein fruchtig-frischer Mix, der sich durch einen Orangen-Granatapfel-Geschmack auszeichnet. Warsteiner Summer Breeze überzeugt als erfrischend-herber Mix mit Minze- und Limetten-Geschmack. Beide Produkte passen zu jeder Gelegenheit und bieten eine besondere Erfrischung für die heiße Zeit des Jahres“, so Marcus Wendel, Marketing Director der Warsteiner Gruppe. „Wir gehen mit beiden Sommermixes unseren innovativen Weg konsequent weiter, den wir im letzten Jahr mit Moscow Mule als limitierte Edition gestartet haben,“ ergänzt Wendel. Ab März werden Warsteiner Summer Breeze und Warsteiner Sunrise mit je 5,2 Prozent Alkohol als Sixpack mit 0,33-Liter-Flaschen bundesweit im Handel und in ausgewählten Gastronomien verfügbar sein.