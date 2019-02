Anderthalb Tonnen Stahl haben im September 2015 das Leben der jungen Werkzeugmechanikerin Linda Strahlenbach aus Drolshagen-Fohrt für immer verändert. Bei einem Arbeitsunfall zerquetschte ihr eine Stahlplatte beide Füße. Ein Operationsmarathon und endlos erscheinende Monate in einer Frankfurter Klinik folgten. Ein Auf und Ab aus Zuversicht und Rückschlägen, Schmerzen und kleinen Erfolgen, großem Zusammenhalt und dem Gefühl, von allem abgeschnitten zu sein.

Im Zwiespalt der Gefühle wurde für die heute 24-Jährige das Schreiben zu einem wichtigen Mittel, um mit allem umgehen zu können. Schnell reifte die Idee, dass ihre Erfahrungen helfen können. Jedes Leben hält Hürden bereit, die es zu überwinden gilt. Mal sind es kleinere, mal größere. Für Linda Strahlenbach wurde jeder Tag wichtig, ob es nun ein guter oder ein schlechter war. Wie sie aus all dem die Kraft gewonnen hat, so viel wie möglich wieder von ihrem Leben zurückgewinnen zu können, hat sie in einem Buch zusammengefasst.

„Was sagt Papa immer? Eins nach dem anderen“ lautet der Titel des Buchs, das Anfang 2018 im Selbstverlag via BoD erschienen ist. Es dauerte nicht lang und die Autorin fand mit dem Sauerländer WOLL-Verlag zusammen. Ihre beeindruckende Geschichte war Anlass genug, das Buch mit demselben Titel in neubearbeiteter Form als vollwertige Verlagsveröffentlichung herauszubringen. Für den Verlag, der sich dem Sauerland in Sachen „Worte – Orte – Land – Leute“ verschrieben hat, ist Linda Strahlenbachs Mutmacher-Buch ein weiteres wichtiges Kapitel dieser an Geschichten reichen Region.

Das Buch:

Linda Strahlenbach: Was sagt Papa immer? Eins nach dem anderen. 296 Seiten. WOLL-Verlag. ISBN 978-393681-88-8. 978-393681-88-8, Euro. 12,90 Euro