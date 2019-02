Auszubildende der Volksbank Bigge-Lenne bestehen erfolgreich ihre Abschlussprüfung / Vielseitiger Start in die berufliche Zukunft

Schmallenberg / Hochsauerlandkreis. Ihr intensives Lernen in den letzten zweieinhalb Jahren hat sich gelohnt: Sechs Auszubildende der Volksbank Bigge-Lenne haben ihre Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer mit Bravur bestanden.

Neben fünf jungen Bankkaufleuten gratuliert die Volksbank Bigge-Lenne auch einer Bürokauffrau zur erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung. „Die Volksbank Bigge-Lenne bildet nicht mehr nur im klassischen Bankberuf aus“, erklärt Luisa Iarossi, die als frischgebackene Teamleiterin Ausbildung & Talentmanagement „ihren“ ersten Auszubildendenjahrgang verabschiedet. „Während der letzten Jahre haben wir unser Angebot stetig erweitert, sodass wir heute auch Büro- und Versicherungskaufleuten und nicht zuletzt IT-Kaufleuten den Einstieg ins Berufsleben ermöglichen. Allen Auszubildenden haben wir die Übernahme angeboten, vier von ihnen wechseln umgehend ins Angestelltenverhältnis.“



Volksbanken Raiffeisenbanken als Arbeitgeber bei Schülerinnen und Schülern beliebt

Die Beliebtheit der Volksbanken und Raiffeisenbanken als Arbeitgeber bei Schülerinnen und Schülern bleibt nach wie vor groß. Das bestätigt die deutschlandweit durchgeführte und repräsentative Umfrage des Berliner trendence Instituts „Schülerbarometer 2018“, an der sich über 20.000 Schüler beteiligten (Studie „trendence Schülerbarometer 2018“). Die Volksbanken und Raiffeisenbanken gehören damit zu den Trägern des Qualitätssiegels „Top 100 Arbeitgeber Deutschland 2018“.

Mit Fort- und Weiterbildungen in ganz unterschiedlichen Bereichen werden den jungen Mitarbeitern aber auch nach der Ausbildung attraktive Zukunftsperspektiven geboten. Von Spezialisierungsseminaren an der Regionalakademie in Münster und Forsbach, dem Besuch des BankCollegs bis hin zum Bachelor-Studium – an der Akademie Deutscher Genossenschaften auf Schloss Montabaur oder der FOM Siegen – die Volksbank Bigge-Lenne bietet vielfältige Möglichkeiten.

Mehr als Banker

Erfreut über die guten Prüfungsergebnisse zeigt sich auch Vorstandsmitglied Michael Griese: „Die erfolgreichen Abschlüsse sind das Resultat einer strukturiert aufgebauten praxisnahen Ausbildung. Neben der praktischen Ausbildung in der Bank und dem Berufsschulunterricht wird die Ausbildung durch Seminare und Projektarbeiten ergänzt und abgerundet. Im deutschlandweiten Azubi-Netzwerk next treffen unsere Nachwuchskräfte zudem auf andere junge Talente, die voneinander lernen und gemeinsam wachsen. Dabei folgt die Volksbank Bigge-Lenne den genossenschaftlichen Werten Offenheit, Vielfalt, Stärke, Orientierung und Wachstum. Diese Werte wollen wir auch an die nächste Generation von Bankern weitergeben.“

Weitere Informationen unter www.voba-bigge-lenne.de/ausbildung sowie unter https://mehralsbanker.de/