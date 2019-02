In den vergangenen fünfzehn Jahren konnte sich Potts Blitz, das Fußballmagazin für die Bezirksliga Staffel 4 (Bundesliga des Sauerlandes), als seitenstärkstes Fußballmagazin, mit jährlich steigenden Auflagenzahlen, in der Fußballszene von ganz Südwestfalen etablieren. Staffelleiter Dirk Potthöfer gelingt es dabei alljährlich, mit übersichtlichen Statistiken, großzügigen Präsentationen der Mannschaften in der Bundesliga des Sauerlandes und unterhaltsamen Details, wie der immer sehnsüchtig erwarteten „Bratwurst-Tabelle“, ein gern gelesenes Nachschlagewerk zusammenzustellen.

Um die Attraktivität und Faszination des regionalen Fußballs noch stärker ins Blickfeld der sportlich interessierten Öffentlichkeit zur bringen hat sich Dirk Potthöfer zur neuen Saison 2019/20 den WOLL-Verlag ins Boot geholt. In der Gestaltung und Aufmachung des beliebten WOLL-Magazins wird das auch weiterhin kostenlose Potts Blitz jetzt noch umfangreicher, unterhaltsamer und lesenswerter. Geschichten über Vereine, Spieler und die Menschen im Hintergrund ergänzen den beliebten Statistikteil. Alle überkreislich spielenden Mannschaften im Hochsauerlandkreis finden Platz im neuen Potts Blitz. Der ausführliche Statistikteil wird wie bewährt für die Bundesliga des Sauerlandes ausschließlich erstellt. Auch ist die Verbreitung des Logos der Bezirksliga Staffel 4 in Form eines im Magazin befindlichen Aufklebers geplant. Dazu wird die Auflage des Fußballmagazins nochmals deutlich erhöht (5.000 Exemplare) und über die Lesezirkel und weitere Auslegestellen im gesamten Hochsauerlandkreis und in den Städten und Gemeinden der in der Bundesliga des Sauerlandes spielenden Teams angeboten und verteilt.

