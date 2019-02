Am Samstag, 16.02.2019 um 13 Uhr startet eine besondere Erlebniswanderung durch die Wisentwälder im Schmallenberger Sauerland. Los geht´s in Jagdhaus, weiter durch die Wisent Wildnis und anschliessend wird zum leckeren Käse Raclette mit Begrüßungsgetränk, Dessert und dem typischen Wisent-Likör in die gemütlichen Wisent-Hütte eingeladen. Während der Wanderung warten Glühwein oder ein alkoholfreies Heissgetränk und tolle Geschichten auf die Gäste. Zum Abschluss geht es mit leuchtenden Fackeln zurück zum Ausgangspunkt.

Mitzubringen ist wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und gute Laune. Hunde dürfen leider nicht mit auf das Gelände der Wisent Wildnis.

Die Erlebniswanderung findet bei jeder Witterung (außer Sturm/Gewitter) statt.

Hinweis an die Teilnehmer:

Diese Tour ist auch für Vegetarier geeignet. Treffpunkt: Wanderparkplatz am Ortsende von Jagdhaus, wo der Guide „Georg – ein Sauerländer Original“ auf die Gäste wartet.

Kosten: ab 49,- Euro, Dauer: 5,5 Stunden

Info und Anmeldung unter www.reisewelt-sauerland.de oder Tel. 02972-974022