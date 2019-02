Mein Lieblingsplatz

von Marcus Schulte-Glade

Schon mit 18 Jahren wollte ich einen Motorrad-Führerschein machen, aber meine Mutter war wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls in der Familie strikt dagegen; so geriet mein Traum vom Motorradfahren vorübergehend in Vergessenheit. Erst viele Jahre später, auf einer Reise nach Finnland, erwachte die Leidenschaft erneut. Zusammen mit Klaus-Peter Kappest, der die Reise organisiert hatte, und einigen anderen Sauer- und Siegerländern

machte ich eine Tour mit Motorschlitten durch den meterhohen finnischen Schnee. Ich war begeistert und kam auf die Idee, auch für das Sauerland einen solchen Schlitten anzuschaffen. Zuhause fiel mir noch rechtzeitig auf, dass unser Schnee dafür nicht reicht. Durch meinen ebenfalls motorradbegeisterten Sohn bekam ich dann doch noch die Kurve, endlich den Motorrad-Führerschein zu machen. 2017 war es soweit: Ich lernte Tag und Nacht und trieb den Fahrlehrer Helmut Nöker zur Weißglut. Nach vier Wochen hatte ich das Teil in der Tasche, zusätzlich motiviert durch eine nagelneue Maschine, die in der Garage auf mich wartete. Seitdem sitze ich, sobald es die Zeit und das Wetter zulassen, auf dem Motorrad.

Was das mit meinem Lieblingsplatz im Sauerland zu tun hat? Meine Mutter ist immer sehr gerne gereist. Es gab Zeiten, da kannte ich mich auf der Welt besser aus als im Sauerland. Durch das Motorradfahren habe ich meine Heimat erst so richtig kennengelernt. Ich fahre jetzt über Straßen und durch Orte, die ich zuvor noch nie gesehen habe: Faulebutter zum Beispiel, oder Ober-, Mittel- und Unterneger – mindestens so spannend wie Rio de Janeiro oder Kuala Lumpur! Meine Lieblingsstrecke geht in Richtung Möhnesee. Gemeinsam mit meinem Sohn habe ich mir dieses Jahr auch ein paar Alpenpässe vorgenommen. Ich bin der „seriöse“ Fahrer: alles was schneller ist als 100 Kilometer pro Stunde, ist für mich nichts. Ich „cruise“ einfach gerne durch das Sauerland, will mir die Ortschaften anschauen, den Kopf frei bekommen und einfach Spaß haben. Deswegen ist mein Lieblingsplatz im Sauerland auf meinem Motorrad.