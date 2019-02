Eine große Angebotsvielfalt, gute Beratung und Service sowie attraktive Geschäfte zeichnen Schmallenberg aus und so ist ein Einkaufsbummel in die Kernstadt für viele Gäste aus nah und fern ein beliebtes Ziel.

Neben vielen abwechslungsreichen Veranstaltungen während des ganzen Jahres werden die Kunden in der Vorweihnachtszeit seit über 30 Jahren mit dem beliebten Weihnachtsgewinnspiel der Werbegemeinschaft Schmallenberg belohnt. Auch im vergangenen Jahr gab es wieder einige attraktive Preise zu gewinnen, die jetzt im Hotel Störmann an die glücklichen Gewinner übergeben wurden. „Unter etwa 10.000 Teilnahmekarten waren es Gewinne im Gesamtwert von 7.500 Euro, mit denen rund 200 Kunden glücklich gemacht wurden“, freute sich Engelbert König vom Vorstand der Werbegemeinschaft.

Claudia Willmes übergab die Hauptpreise an die Gewinner: der 5. Preis, ein Einkaufsgutschein über 100 Euro, ging an Gabriele Richter aus Minden, die an diesem Abend nicht anwesend war. Der 4. Preis, ein Einkaufsgutschein über 300 Euro, ging an den sechsjährigen Willi Sasse, der schon genau wusste, was er sich für den Betrag aussuchen wird. Den 3. Preis, einen Einkaufsgutschein über 400 Euro, gewann Udo Willmes, über den 2. Preis, einen Einkaufsgutschein über 500 Euro, freute sich Maria Mönig. Der Hauptpreis war in diesem Jahr ein Reisegutschein über 1.500 Euro, darüber konnte sich Renate Broeske gemeinsam mit ihrem Ehemann freuen. Darüberhinaus gab es diverse Gutscheine von Einzelhändlern bis zu einem Wert von 50 Euro zu gewinnen.

Der Vorstand der Werbegemeinschaft freute sich über die vielen Teilnehmer beim Weihnachtsgewinnspiel. „Wir freuen uns über einen langjährigen Erfolg dieser Aktion und wollen das auch in dieser Form so weiterführen. Denn gute Sachen ändert man nicht“.