Die 20. BauLokal-Ausstellung in Meschede

Türen auf, es geht wieder los!

Eine Fülle an Neuheiten und Ideen werden im Jahr 2019 in der Mescheder St. Georgs Halle präsentiert. Firmeninhaber und Mitarbeiter von Handwerks- und Fachbetrieben, die hier aus der heimischen Region kommen, stehen gerne Rede und Antwort.

Ob Kellerbar, Arbeits- oder Ankleidezimmer, ein oder mehrere Kinderzimmer oder Hobbyraum: Dinge, die bei vielen nur als Traum gelten, können im eigenen Heim realisiert werden. Manches packen Hausbesitzer selber an, doch für viele Projekte ist der gute Rat und besonders das Können von Fachleuten erforderlich.

Viele Aussteller und Verbraucherzentrale vor Ort

Wenn sich für die BauLokal-Ausstellung die Türen öffnen, freuen sich über 40 Aussteller auf Ihre Fragen. Ein Fundus an Ideen, Neuentwicklungen und Inspirationen erwartet Sie. Bauen, Renovieren, Sanieren, Wohnen, Garten und Haustechnik sind die Schwerpunkte der BauLokal-Ausstellung in Meschede. Auch die Verbraucherzentrale lässt es sich nicht nehmen, vor Ort für Sie da zu sein und besonders über das Thema Energiesparen zu informieren.

Gute Beratung rund um Haus – Garten – Technik gibt es auf der 20. BauLokal-Ausstellung in Meschede

Inspirationen für Bauherren, Immobilienkäufer und Hausbesitzer

Haus- und Gartenbesitzer, oder solche die es werden wollen, haben zumeist viele Ideen und Wünsche, was ihr eigenes Heim betrifft. Manchmal wird dann selber tatkräftig angepackt und sich an den eigenen Projekten versucht. Aber häufig ist doch schnell eine Grenze erreicht und das Fachwissen und Können von Fachleuten erforderlich. Genau für dieses Publikum öffnet die BauLokal-Ausstellung nun bereits zum 20. Mal ihre Türen. Am 09. und 10. Februar 2019 warten in der St. Georgs Halle in Meschede eine Vielzahl an innovativen Ideen und Neuheiten auf das interessierte Publikum. Zahlreiche Firmeninhaber und Mitarbeiter von Handwerks- und Fachbetrieben aus der heimischen Region stehen bereit, um ihr Knowhow rund um Haus, Garten und Technik zu teilen und ihre Dienstleistungen zu präsentieren. Auch Immobilienmakler und Hausbauunternehmen sind vor Ort!

Cafeteria und Kinderbetreuung

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt, um Ihnen einen perfekten Ausstellungsbesuch zu bieten: Beliebte Café- und Kuchenspezialitäten von Tismes locken an beiden Messetagen in die Cafeteria und in der Mittagszeit sorgen kalte und warme Snacks für die nötige Energie für weitere interessante Stunden auf der Messe. Die gemütliche Atmosphäre lädt ein zum Diskutieren über das bereits Gesehene und Gehörte, zum gemeinsamen Verweilen oder einfach, um den Füßen einen Augenblick der Ruhe zu gönnen, bevor es wieder hineingeht in den Messetrubel.

Übrigens: Eintritt sowie Parkplätze an der Halle sind frei!

Auch im Jahr 2019 erwarten die Veranstalter wieder viele Messebesucher!

Infobox:

Veranstaltungsort:

St. Georgs Halle

Schützenstraße 37

59872 Meschede

Öffnungszeiten:

Samstag und Sonntag, 09. und 10. Februar 2019

Täglich von 10:30 bis 17:30 Uhr

Messestände Themen:

Bauen, Renovieren, Sanieren, Finanzieren, Haustechnik, Wohnen, Garten, Energieversorgung, Immobilien, Verbraucherzentrale vor Ort.

Keine fliegenden Händler!

Kontakt zum Veranstalter:

T 0291 / 90 80 183

M info@baulokal. de

W www.baulokal.de

Kein Eintritt!

Grußwort Christoph Weber Bürgermeister

Sehr geehrter Herr Bannenberg,

liebe Ausstellerinnen und Aussteller,

verehrte Gäste,

bereits zum 20. Mal findet am 9. und 10. Februar 2019 in Meschede „Die Ausstellung“ statt.

Eine Bauausstellung, organisiert von BauLokal.de, für die ich gern die Schirmherrschaft

übernommen habe, da ich weiß, dass Sie wieder eine informative Messeveranstaltung rund

um das Bauen und Wohnen erwartet.

Wer sich entschließt zu bauen oder zu renovieren, muss viele wichtige Entscheidungen

treffen und benötigt an vielerlei Stellen kompetente Beratung und Anregungen. Fachwissen

von leistungsfähigen, einheimischen Baufirmen und Handwerksbetrieben an einem Ort

zusammengeführt, erleichtert viele dieser Entscheidungen.

Ein immer wichtiger werdendes Thema bei Hausbau oder Renovierung sind die vielfältigen

energetischen Möglichkeiten. Auch hierzu werden Sie durch Fachleute umfassend

informiert.

Sammeln Sie außerdem einfach gute Ideen zum schöneren Wohnen, zur Gartengestaltung,

zur Dachsanierung, zur Fassadengestaltung, aber auch zu Bodenbelägen, Wintergärten,

Fenstern und Türen und vielem mehr.

Ich hoffe, dass diese Ausstellung wieder auf das Interesse zahlreicher Besucherinnen und

Besucher stößt und der Öffentlichkeit einen informativen Einblick in die vielfältigen

Bereiche des Bauens und Wohnens vermittelt.

Dem Veranstalter, allen Ausstellern und allen Besucherinnen und Besuchern wünsche ich

eine gelungene Ausstellung, die hoffentlich alle Erwartungen erfüllt.

Meschede, im Februar 2019

Christoph Weber

Kostenlose Parkplätze direkt gegenüber der Halle