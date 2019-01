Der digitale Wandel, die zunehmende Globalisierung sowie der Fachkräftemangel stellen die Unternehmen in der Region vor enorme Herausforderungen. Neue, flexible Arbeitsstrukturen sind nötig, um den Erfolg am Markt für die Zukunft zu sichern. »Mit dem Innovationspreis Sauerland 2018 honorieren wir ganzheitlich gedachte, innovative Strategien und Prozesse, die ein optimales Zusammenspiel von Mensch, Technik und Raum begünstigen«, verdeutlicht Tobias Metten, 1. Vorsitzender von »Sauerland Initiativ«. Unternehmen und Unternehmer, die hierarchische Organisationsstrukturen und starre Arbeitszeitmodelle überdenken und in Sachen Mitarbeiter-Akquisition, Nachwuchsförderung sowie Aus- und Weiterbildung neue Wege gehen, können sich noch bis zum 29. März 2019 bewerben.

»Lösungen für ein nachhaltiges Arbeitsumfeld tragen dazu bei, dass Unternehmen konkurrenzfähig bleiben«, sagt Metten. Um die Zukunft zu sichern, müssten Wissenstransfer und Lernprozesse gefördert und gleichzeitig sinnvolle Beiträge zum Erhalt der Gesundheit und des Wohlbefindens der Mitarbeiter geleistet werden.

Preiswürdig sind Projekte aus allen gesellschaftlich und wirtschaftlich relevanten Bereichen. Auch innovative Ideen zur Gewinnung bzw. Bindung von Fachkräften kommen für eine Auszeichnung in Frage. Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen (Industrie, Handwerk, Gewerbe), unternehmerisch handelnde Vereinigungen und Initiativen sowie Einzelpersonen oder Personengruppen, die mit ihren Projekten neue Impulse für die positive Weiterentwicklung der Region im Sinne des Aus- schreibungsthemas gegeben haben oder geben wollen.

Der »Innovationspreis Sauerland« zeichnet besondere unternehmerische, konzeptionelle oder auch gestalterische Leistungen aus, die zur Stärkung der Strukturen und der Attraktivität der Wirtschafts- und Kulturregion Sauerland beigetragen haben oder voraussichtlich beitragen werden. Ziel dieser Ausschreibung ist es auch, auf die Innovationskraft des Sauerlandes aufmerksam zu machen Die unabhängige, fachkundige Jury hat die Möglichkeit, nicht nur einen, sondern mehrere Preisträger zu benennen und den Geldpreis entsprechend aufzuteilen.

Die Bewerbungsunterlagen für den »Innovationspreis Sauerland 2018« können in der Geschäftsstelle von »Sauerland Initiativ«, Schillerstraße 20, 58511 Lüdenscheid, Tel.: 02351/6730070, E-Mail: info@sauerlandinitiativ.de, angefordert oder im Internet (www.sauerlandinitiativ.de) heruntergeladen werden. Die Bewerbungsfrist endet am 29. März 2019.